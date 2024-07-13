不甩北約警告 中俄聯合軍演曬更濃鐵桿情

中方指揮艦導彈驅逐艦南寧艦。(取材自人民海軍微信公眾號)

北約 峰會公開譴責中國給予俄羅斯 政治與軍事支持，不過中國仍高調攜手俄羅斯秀鐵桿情。即將展開的中俄「海上聯合-2024」聯合演習昨集結完畢，將展開演練。而在經貿方面，中國繞過美國制裁，6月對俄羅斯出口恢復增長。有分析稱，北約警告愈嚴厲，中俄抱團就愈緊密，原因之一是登上俄羅斯總統普亭 戰車的中國領導人習近平，已很難從這架瘋狂戰車上走下來。

俄方艦艇在拖船牽引下駛入碼頭。(取材自人民海軍微信公眾號)

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中國國防部昨發布消息指出，根據年度計畫和中俄雙方共識，中俄兩國軍隊於7月上中旬在湛江附近海空域舉行「海上聯合-2024」聯合演習。此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

解放軍昨也公開發布中俄兩國參演軍隊已完成集結的信息稱，俄方艦艇編隊已抵達廣東湛江某軍港與中方參演兵力順利會合，中方舉辦歡迎儀式。中俄共派出水面艦艇7艘以及艦載直升機、陸戰隊員等參演，將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個科目展開。港岸期間，雙方還將舉行專業研討、艦艇參觀，太極拳交流、球類友誼賽等交流活動。

中方人員列隊歡迎。(取材自人民海軍微信公眾號)

另，中俄在經貿方面也是密不可分。據自由亞洲電台報導，儘管美國在上月對俄羅斯在華唯一一間銀行分行實施制裁，但俄羅斯總統普亭5月訪華後，兩國領導人已探討出貿易結算替代方案，以繞過美國逐步擴大的制裁行動。

中國對俄出口曾在3﹑4月下降，在5月恢復增長。中國海關總署周五公布數據顯示，6月份，中國對俄羅斯以人民幣計價的出口同比增長4.76%，高於5月份0.92%的增速。報導並稱，這兩個近鄰一直在推動更緊密的經濟合作。