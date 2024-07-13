我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

不甩北約警告 中俄聯合軍演曬更濃鐵桿情

中國新聞組／北京13日電
中方指揮艦導彈驅逐艦南寧艦。(取材自人民海軍微信公眾號)
中方指揮艦導彈驅逐艦南寧艦。(取材自人民海軍微信公眾號)

北約峰會公開譴責中國給予俄羅斯政治與軍事支持，不過中國仍高調攜手俄羅斯秀鐵桿情。即將展開的中俄「海上聯合-2024」聯合演習昨集結完畢，將展開演練。而在經貿方面，中國繞過美國制裁，6月對俄羅斯出口恢復增長。有分析稱，北約警告愈嚴厲，中俄抱團就愈緊密，原因之一是登上俄羅斯總統普亭戰車的中國領導人習近平，已很難從這架瘋狂戰車上走下來。

俄方艦艇在拖船牽引下駛入碼頭。(取材自人民海軍微信公眾號)
俄方艦艇在拖船牽引下駛入碼頭。(取材自人民海軍微信公眾號)

來源：YouTube

中國國防部昨發布消息指出，根據年度計畫和中俄雙方共識，中俄兩國軍隊於7月上中旬在湛江附近海空域舉行「海上聯合-2024」聯合演習。此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

解放軍昨也公開發布中俄兩國參演軍隊已完成集結的信息稱，俄方艦艇編隊已抵達廣東湛江某軍港與中方參演兵力順利會合，中方舉辦歡迎儀式。中俄共派出水面艦艇7艘以及艦載直升機、陸戰隊員等參演，將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個科目展開。港岸期間，雙方還將舉行專業研討、艦艇參觀，太極拳交流、球類友誼賽等交流活動。

中方人員列隊歡迎。(取材自人民海軍微信公眾號)
中方人員列隊歡迎。(取材自人民海軍微信公眾號)

另，中俄在經貿方面也是密不可分。據自由亞洲電台報導，儘管美國在上月對俄羅斯在華唯一一間銀行分行實施制裁，但俄羅斯總統普亭5月訪華後，兩國領導人已探討出貿易結算替代方案，以繞過美國逐步擴大的制裁行動。

中國對俄出口曾在3﹑4月下降，在5月恢復增長。中國海關總署周五公布數據顯示，6月份，中國對俄羅斯以人民幣計價的出口同比增長4.76%，高於5月份0.92%的增速。報導並稱，這兩個近鄰一直在推動更緊密的經濟合作。

法廣分析指出，儘管北約提出警告，中國仍非要拉攏俄羅斯與北約作對，原因之一是已經登上了普亭戰車的習近平，是很難從這架瘋狂的戰車上走下來的。而且，北京還在希望在歐盟與北約之間尋找隙縫。

中方兒童向俄方軍官獻上鮮花。(取材自人民海軍微信公眾號)
中方兒童向俄方軍官獻上鮮花。(取材自人民海軍微信公眾號)

俄羅斯 北約 普亭

上一則

三中全會前夕 民眾看衰經濟 「垃圾時間」成流行語

下一則

阻中援俄 北約放話收回在歐「帶路」建設項目

延伸閱讀

才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普

才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普
俄下令逮捕納瓦尼遺孀 打入恐怖分子黑名單

俄下令逮捕納瓦尼遺孀 打入恐怖分子黑名單
拜登口誤稱澤倫斯基為普亭 克宮：全世界都在看

拜登口誤稱澤倫斯基為普亭 克宮：全世界都在看
誤稱澤倫斯基為普亭 英媒：拜登口誤毀掉歐洲外交努力

誤稱澤倫斯基為普亭 英媒：拜登口誤毀掉歐洲外交努力

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30
圖為7月6日在湖南省岳陽市華容縣團洲垸拍攝的洞庭湖大堤決口現場。（新華社）

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

2024-07-06 10:09
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷