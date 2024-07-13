「共築和平、共享未來」北京香山論壇9月舉行 向百國發邀出請

圖為第十屆北京香山論壇於去年10月29到31日舉行。(記者陳政錄／攝影)

作為中國推展國際安全和防務對話的重要平台，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。據國防部 發言人張曉剛12日宣布，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，目前，中方已向100多個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請。

據央視新聞，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛12日就近期涉軍問題發布消息。

張曉剛指出，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

他說，目前，中方已向100餘個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，論壇籌備工作正在有序推進，歡迎各國代表團參會。

「北京香山論壇」創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共 解放軍的中國軍事科學學會主辦，往年慣例由國防部長作主旨發言，去年底接任國防部長的董軍是否就俄烏、以巴、台海、南海和中美等情勢發表新的論述受到關注。

值得注意的是，去年10月底第十屆北京香山論壇舉行前，消失許久的前任國防部長李尚福剛被免去職務，因此，共軍改由中共中央軍委副主席張又俠主旨發言，並代表中方和各國代表舉行雙邊會見活動。當時，前任俄羅斯國防部長紹依古是當天才公開出席論壇的消息，還有越南 國防部長潘文江等多國代表參加，美國則派國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯與會。