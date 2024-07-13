歐盟稱南海仲裁是里程碑 中使團：公然為菲侵犯主權背書

歐盟為八年前南海仲裁案背書，中駐歐盟使團譴責。圖為中國船隻在南海美濟礁活動。 ( 路透檔案照片)

歐盟 對外行動署發言人7月11日就南海仲裁案裁決出台八周年發表聲明，稱裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑，中國駐歐盟使團發言人對此以答記者問形式回應表示，歐盟罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，是極不負責任的。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決。

對於歐盟南海仲裁案裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑，中駐歐盟使團發言人稱，歐盟不是南海問題當事方。歐方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，是極不負責任的。中方對此表示，表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

他表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的。仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反「聯合國 海洋法公約」和一般國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

發言人說，目前，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持整體穩定。各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方正在同東協各國一道，全面有效落實「南海各方行為宣言」，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，同時也將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅持同直接有關當事人在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處涉海矛盾分歧。

他表示，歐方既然口口聲聲表示要維護南海和平穩定，就應當認清事實真相，秉持客觀公正，切實尊重中方權益以及地區國家為南海和平穩定付出的努力。