不滿對台軍售 中再制裁美6軍企：凍結財產、高管禁入境

彈簧刀300被外界稱為「神風特攻隊無人機」。（取材自AeroVironment官網）

因為不滿美國6月對台軍售攻擊型無人機，中國大陸外交部12日宣布，即日起對6家美國軍工公司、5名高階主管採取反制措施，凍結其中國境內財產，禁止個人入境。此前，中國大陸外交部已制裁洛克希德馬丁公司實體和高管。

來源：中國觀察

美國6月18日宣布出售台灣彈簧刀300（Switchblade 300）及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機，總價3億6020萬美元。這是美國總統拜登任內第15度對台軍售。

中國大陸外交部官網12日晚上發布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。

中國大陸外交部稱，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據中國「反外國制裁法」規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對Anduril Industries、Maritime Tactical Systems、Pacific Rim Defense、AEVEX Aerospace、LKD Aerospace、Summit Technologies Inc.這6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對AeroVironment董事長納瓦比（Wahid Nawabi）、副總裁麥唐納（Kevin McDonnell）以及Anduril執行長辛普夫（Brian William Schimpf）、營運長葛林姆（Matthew Marley Grimm）、負責全球防務的副總裁考斯納（Gregory Michael Kausner）等5名高管，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證 、不准入境（包括香港 、澳門 ）。

遭中國制裁的軍工公司與高管，均與美國這次售台的攻擊型無人機有關。

針對此次對台軍售案的制裁，中國大陸外交部日前已對美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的公司相關實體和高管採取反制措施，該決定自2024年6月21日起施行。

第一項反制措施是對洛克希德馬丁導彈系統集成實驗室（MSIL）、洛克希德馬丁先進技術實驗室、洛克希德馬丁風險投資公司等實體，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。

第二是對洛克希德馬丁公司董事長泰克里特（Jim Taiclet）、營運長聖約翰（Frank A. St. John）、財務長馬萊夫（Jesus Malave）等高管，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，並禁止大陸境內的組織、個人與其進行交易或合作；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。