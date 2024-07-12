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德將折除華為、中興組件 環時社評：6G已開跑，西方還糾結5G

記者黃國樑／即時報導
環時社評嘲諷6G都已開跑，西方還在糾結5G用哪一家。 (取自騰訊網)
環時社評嘲諷6G都已開跑，西方還在糾結5G用哪一家。 (取自騰訊網)

中國《環球時報》發表題為「6G賽道開跑，西方還在糾結中國5G」的社評，批判德國將花5年徹底撤除華為及中興的5G網路組件設備。文章說，全球領先的中國再接再厲向前推動6G技術研發，有些國家還在糾結5G技術到底該用哪家公司的產品。

文章開頭就表示，這兩天，全球通訊技術領域發生了兩件事，一件是中國搭建了國際首個通訊與智慧融合的6G外場試驗網，極大提高了通訊系統性能；另一件是德國要在2029年先前將華為、中興等中國通訊企業的技術和零件從該國的5G無線網路中移除。

它說，德媒宣稱此舉是考慮到「間諜活動」的危險，是「去風險」的一個步驟。這兩件事形成了鮮明對照：已經全球領先的中國再接再厲向前推動6G技術研發，有些國家還在糾結5G技術到底該用哪家公司的產品。

評論稱，德國先前願意用中國的5G產品，因為中國的通訊設備品質和服務更好、穩定性更高、價格也更公道。因此，儘管美國就此不斷向德國施壓，德國在過去幾年總體上還是作出了符合自身利益的選擇。而最新的決定則是多方壓力和國內政治博弈的產物。本應謹慎對待的5G問題被倉促地推向「禁用」這個所謂的「政治正確」的選擇。

它稱，在通訊技術領域中國無疑領先全球。這給美國帶來了很強的危機感，今年2月，美國就拉著加拿大、捷克、芬蘭等9個國家組成「6G聯盟」，但是，沒有中國參與的世界6G發展進程注定舉步維艱。在6G這個層面，全球離不開中國。

文章稱，英國幾乎是最積極響應華盛頓號召、在5G建設中排除華為的國家之一，但根據西班牙公司Medux今年2月進行的5G基準測試結果，倫敦在大都會排名中墊底而柏林則排在第一位。對華為5G設備的禁令是其表現不佳的主要原因。

而德國的5G進程原本表現不錯，背後也離不開華為、中興等中國企業的積極貢獻，它稱，現在德國跟著英國已經被實踐證明錯誤的政策跑，是在看似正確的「去風險」迷惑下削弱自身的優勢和實力。。

評論說，正如中國一直強調的，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。想要在這一領域把中國排除出去的想法是不現實的。中國5G建設對諾基亞、愛立信等歐洲企業始終保持開放，從未將其視為「安全威脅」。中歐不應人為製造政治利益衝突，合作共贏有助於雙方企業提升競爭力，這才是最好的「去風險」方式。

5G 德國 華為

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