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美再批中產能過剩 防鋼鋁透過墨西哥洗產地

中國新聞組／北京12日電　
美國財政部已發布分析抨擊中國大陸的產能過剩問題，指稱閃現三大警訊。(路透)
美國財政部已發布分析抨擊中國大陸的產能過剩問題，指稱閃現三大警訊。(路透)

美國財政部發布分析抨擊中國的產能過剩問題，指稱閃現三大警訊，為拜登政府加徵部分中國進口商品關稅辯護。美國也將對來自墨西哥的部分鋼鋁產品課徵國安關稅，以防範中國生產商在墨西哥「洗產地」。美財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）並表示，美國會採取防禦性措施應對中國的產能過剩，他說，關稅等傳統貿易工具可能不足以解決這個問題，美國可能需要採取「更有創造性的手段」。

尚博10日表示，中國的產量已與自身需求或全球經濟需求「脫節」，包括太陽能面板、鋰離子電池及電動車，導致其出口湧入美國和其他國家，威脅當地就業。

尚博表示，中國應該採取的因應措施，包括減少補貼，以及透過加強社會保障網絡、增加家庭收入和改革內部移民規定，以促進國內消費。

他說，美國「301條款」關稅等傳統的貿易保護工具組，可能不足以應對這類挑戰，「可能需要更具創意的方法減輕中國產能過剩的影響」。他並未詳細說明拜登政府可能需要採取或正在考慮採取的進一步措施。

此外，白宮國家經濟委員會主席布蘭納德表示，美國將對來自墨西哥，但沒有文件證明是在墨西哥、美國及加拿大熔化與澆鑄的鋼鐵，課徵25%的「232條款」關稅，以防範中國生產商在墨西哥「洗產地」。拉美國家也已陸續豎起關稅壁壘，以免華府的打擊措施可能導致中國產品流入南美國家。

另，中國前駐美大使崔天凱7日在2024年上海科技大學畢業典禮發表演說表示，過去幾年外部世界包括美國經歷了風雲變幻，但「如果認為美國從此將一蹶不振地沒落下去，也是一種片面和絕對化的認識，同樣不符合實際、不符合客觀規律」。

他認為，對美國的認識應該是全面立體的、發展變化的、一分為二的，而不能是簡單化、絕對化甚至是一廂情願的，「錯誤認知別人，結果往往誤導自己。這是我們需要警惕的」。

關稅 墨西哥 拜登

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