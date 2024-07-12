技術性失誤？ 日艦闖中領海接近浙江被逐驅

據日本 媒體報導，本月早些時候，一艘日本海軍驅逐艦在未通知中國的情況下進入靠近浙江的中國領海。中國外交部發言人林劍表示，中方已就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉，日方也就此作出說明，稱是「技術性失誤」。中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。

日本共同社引述外交消息人士的話稱，日本海上自衛隊的涼月號驅逐艦本月4日一度在靠近浙江的領海航行。報導稱，自衛隊艦船在中國領海航行極為罕見，據悉該艦遭到了中國的驅離。

日本電視台則引述日本防衛省消息指出，涼月號的任務是負責監控中國在台灣北方東海的飛彈演習。這艘驅逐艦未理會中國方面的警告，在距離浙江沿海12海里的範圍內航行約20分鐘。

據聯合國 海洋法公約認可的「無害通過權」，只要不做出損害沿海國安全的行為，就可在領海航行。涼月號的航行被認為很可能並不違反國際法，但此次航行是否有意為之尚不清楚，日本政府相關人士稱「至少不存在法律問題」。

針對此事，中國外交部發言人林劍表示，根據中國法律有關規定，外國軍用船舶進入中國領海，須經中國政府批准，對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。

另外，中國海警2艘艦艇10日晚駛入釣魚 島主權爭議海域，期間警告驅離一艘日本漁船，11日上午駛離。共同社說，釣魚島周邊海域已連續203天發現中國公務船，刷新日本2012年9月將釣魚島「國有化」後的最長連續天數紀錄。

據報導，10日晚上10時20分前後，中國海警兩艘船相繼駛入「領海」，兩艘船均搭載類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船的動向航行，日方巡邏船要求其駛離「領海」。在「領海」外側的毗連區，也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻。