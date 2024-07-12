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德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」

記者謝守真／綜合報導
德國內政部表示基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。(路透)
德國內政部表示基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。(路透)

中德經貿關係出現變化，路透引述兩名消息人士指出，德國政府和當地電訊業者已達成協議，5G網路未來五年內分兩階段移除中國科技相關技術和零件，將首先淘汰華為和中興設備。中駐德國大使館對此表達不滿，稱網路安全風險只不過是個藉口，迄今沒有任何一個國家拿出中方企業設備存在安全隱患的確鑿證據，譴責德方此舉是赤裸裸的政治歧視。

消息人士指出，據初步協議，基於安全問題，包括德國電訊（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone）等在內的電信商，將首先在2026年淘汰華為和中興通訊等企業製造的5G資料中心的核心網路設備。

在第二階段，電信商將更換電訊塔內來自華為及中興的傳輸設備，最遲在2029年更換所有包括天線、輸電線路和塔架零件的華為及中興設備。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示：「我們正在保護德國作為商業重鎮的中樞神經系統，同時也在保護公民、企業乃至整個國家的通訊傳輸。」

內政部強調，該部門與5G網路營運商德國電信公司（Deutsche Telekom）、伏德風集團（Vodafone）以及西班牙電信集團（Telefonica）磋商後做出這項決定，之後將與這3家企業簽署相關合作協定。

路透認為，德國被認為在實施歐盟5G網路安全措施方面較為落後。德國電訊營運商先前一直抵制柏林推動淘汰華為的努力，而華為則反對其所謂的該國網路安全「政治化」。

對此，中國外交部發言人林劍11日回應稱，華為等中國通訊企業在歐洲營運多年，為歐洲建設了高質量的通訊基礎設施，創造大量的就業和稅收，沒有任何證據表明其危害歐洲國家的國家安全，將經貿科技問題政治化，只會破壞正常的技術交流合作，不符合任何一方的利益。

中駐德大使館發言人稱，德方和歐方不能一方面要求公平競爭，另一方面以莫須有的所謂潛在安全風險對他國企業搞歧視性做法。能否公平公正處理相關問題，是檢驗德國自身營商環境的一塊試金石。他說，屆時受影響的不僅是兩國正常的經貿合作，也將影響外國投資者對德國的投資信心。中方將採取必要措施維護中方企業的合法利益。

華為的德國分公司表示，過去20年來，華為已經在德國確立作為創新且安全的電信技術可靠供應商的地位，迄今為止，沒有任何令人信服的證據或合理的情景表明華為的技術會以任何形式構成安全風險。

德國 華為 5G

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