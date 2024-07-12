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李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

記者黃國樑／綜合報導
大陸國務院總理李強7月10日上午在人民大會堂會見孟加拉總理哈西娜。 新華社
大陸國務院總理李強7月10日上午在人民大會堂會見孟加拉總理哈西娜。 新華社

據新華社，2024年7月10日上午，中國國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的孟加拉國總理哈西娜舉行會談。李強表示，中國願與孟方加強多邊領域溝通協調，反對霸權主義和強權政治，更能維護國際公平正義和發展中國家共同利益。雙方宣布完成中孟自貿協定聯合可行性研究，同意啟動中孟投資協定升級談判。

李強表示，中方將始終把發展對孟關係置於周邊外交優先方向，同孟方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上深化相互理解、堅定相互支持。中方願同孟加拉深入對接發展策略，加速推進高品質共建「一帶一路」，支持孟加拉南部一體化開發，加強基礎建設合作，推動貿易優化平衡發展，深化新能源、數位經濟、產業園區等領域合作，為兩國各自現代化建設增添更多助力。

他說，中國支持中國企業與孟方加強產業投資合作，希望孟方為華人企業在孟經營提供良好環境。中國人願與孟方加強多邊領域溝通協調，反對霸權主義和強權政治，更能維護國際公平正義和發展中國家共同利益。

哈西娜表示，孟方珍視由兩國老一代領袖締造的孟中友誼。感謝中方長期以來給予的寶貴支持。孟方堅定支持並恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益的努力。明年為兩國建交50週年，孟方願同中方密切高層往來，加強治國理政經驗交流，深化經貿、基建、金融等領域互利合作。

她表示，孟方將繼續積極參與共建「一帶一路」倡議。歡迎中國企業參與孟南部一體化開發計畫。孟方將同中方加強國際多邊事務協作，推動兩國關係進一步全面發展，維護世界和平與穩定。

會談後，兩國總理共同見證簽署政策交流、經貿投資、數位經濟、檢驗檢疫、醫療衛生、教育、媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布完成中孟自貿協定聯合可行性研究，同意啟動中孟投資協定升級談判。雙方一致同意將2025年確定為「中孟人文交流年」。

投資 李強 一帶一路

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