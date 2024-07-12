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人大委員長趙樂際訪俄國 籲改善立法打擊制裁與干涉

記者廖士鋒／綜合報導
中國人大委員長趙樂際（右）受俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（左）之邀，正在俄羅斯訪問，並出席金磚國家議會論壇。（取材自俄羅斯國家杜馬官網）
中國人大委員長趙樂際（右）受俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（左）之邀，正在俄羅斯訪問，並出席金磚國家議會論壇。（取材自俄羅斯國家杜馬官網）

結束烏茲別克行程後，中國全國人大委員長趙樂際目前正在俄羅斯訪問，他與俄羅斯國家杜馬主席會談時，呼籲雙方要共同努力改善立法，打擊制裁與外國干涉。

根據俄羅國家杜馬（下議院）官網消息，趙樂際於9日抵達莫斯科，對俄國進行正式訪問。他此訪係應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）的邀請，該邀請於2023年11月21日至23日國家杜馬代表團訪問中國期間提出。

9日晚間，趙樂際先與沃洛金進行非正式會晤。10日兩人進行雙邊會談，同時舉行俄羅斯與大陸議會合作委員會第九次會議。7月11日至12日，趙樂際將參加在聖彼德堡舉行的金磚國家議會論壇。

俄羅斯國家杜馬官網消息指，在委員會會議中，趙樂際表示，兩國正在為構建新型國家關係、構建大國睦鄰友好關係樹立成功典範，他還提到，由於俄國總統普亭與中國國家主席習近平之間的互動，雙方間的互利合作「達到了前所未有的高水平」。

趙樂際表示，在國際情勢動盪的背景下，兩國加強戰略合作，不僅有利於各自國家發展繁榮，也有利於維護全球戰略穩定。他並譴責單邊制裁政策和建立單極世界的企圖。

他提到，「相互學習有益經驗很重要」，並呼籲共同努力改善立法，以打擊制裁和外國干涉內政。

全國人大憲法和法律委員會副主任委員駱源則表示，中國也將國家安全問題放在優先地位，已經通過了反恐怖主義、反間諜、網路和食品安全、規範外國媒體活動等方面的法律。

俄羅斯 俄國 普亭

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