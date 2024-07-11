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美墨聯手對中國鋼鋁徵收新關稅 中駐美使館：阻礙全球貿易

記者黃國樑／即時報導

中國《環球時報》引述《紐約時報》報導，為防止中國通過墨西哥向美國出口鋼鐵和鋁並以此規避關稅拜登政府當天宣布將對部分在中國製造的墨西哥進口金屬徵收關稅。「美國政府將對含有中國鋼材或鋁的墨西哥出口產品徵收關稅。」

白宮國家經濟委員會主任布雷納德10日表示，根據新政策，若無法證明鋼鐵製品以及衍生鋼鐵製品是在墨西哥、加拿大和美國熔化或澆注的，從墨西哥進口的鋼鐵產品將被徵收25%的美國「232條款」關稅。先前從墨西哥進口的鋼材可免稅進入美國。

此外，布雷納德表示，若從墨西哥進入美國的鋁製品，含有在中國、白俄羅斯、伊朗和俄羅斯冶煉或鑄造的成分，也將面臨10%的關稅。布雷納德宣稱：「中國鋼鐵和鋁通過墨西哥進入美國市場，逃避關稅，破壞我們的投資，並損害賓夕法尼亞州和俄亥俄州等州美國工人的利益。」

對此，《紐約時報》援引中國駐美國大使館發言人劉鵬宇的話稱，所謂「中國產能過剩」的說法是「毫無根據的指責」，是美國用來抹黑和打壓中國經濟的政治工具，「美國採取的貿易保護主義措施將阻礙全球貿易，損害中美經貿關係，破壞全球供應鏈的穩定性」。

據美聯社報導，新關稅政策10日當天生效。墨西哥《千禧年報》10日稱，美國總統拜登和墨西哥總統洛佩斯當天在白宮發布的聯合聲明中表示，墨西哥已同意美方要求跨境鋼鐵產品提供原產地資訊的內容。

《千禧年報》稱，美當局對「墨西哥可能成為中國產品進入美國的『後門』」的擔憂日益增加，但事實上，根據美國人口普查局數據，2023年美國從墨西哥進口了380萬噸鋼鐵，其中僅13%是在墨西哥境外熔化或澆注的。

此外，美國《洛杉磯時報》西語版稱，美國每年約從墨西哥進口10.5萬噸鋁，其中約6%是在墨境外冶煉或鑄造的。對於這一數據，一名美官員辯稱，新的關稅要求具有「前瞻性」，可阻止從中國進口的產品激增。

根據美聯社報導，此舉可被視為拜登政府對共和黨總統參選人川普的「明顯政治攻擊」。布雷納德10日表示，前總統川普本可以「採取類似行動」，最終未能實施。她說：“拜登總統正在採取行動堵住其前任留下的漏洞，這些漏洞使中國能夠規避貿易規則。”

墨西哥 關稅 拜登

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