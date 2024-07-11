不願見到俄羅斯與北韓走近？中大使：樂見雙方發展關係

中國駐俄大使張漢暉表態，樂見俄羅斯與北韓「鞏固和發展傳統友好關係」。（圖／取自中國駐俄大使館官網）

俄羅斯 總統普亭日前抵達北韓 平壤訪問，引起不少關注，有外媒分析認為，北京方面不願見到俄羅斯與北韓走近，因為這會破壞北京對平壤的地緣政治影響力，不過中國駐俄羅斯大使張漢暉則強調，中國樂見俄羅斯與北韓「鞏固和發展傳統友好關係」。

據中國駐俄羅斯大使館官網，張漢暉10日接受俄國 《論據與事實報》書面採訪。針對俄羅斯與北韓關係的問題，他表示中國樂見俄羅斯同北韓鞏固和發展傳統友好關係。「今年是中俄、中朝（北韓）建交75周年。中方願同俄、朝加強友好合作，提升雙邊關係水平，共同為維護地區和平穩定作出貢獻」。

此前，中國外交部發言人林劍6月13日僅表示，「對俄朝之間的雙邊交往安排，我對此不便評論」，並補充「原則上講，中方歡迎俄羅斯與相關國家鞏固和發展傳統友好關係」。相較於林劍的表述，張漢暉的說法明顯更為正面。

此外就烏克蘭與台灣的差異，張漢暉再次強調，「烏克蘭是主權國家，台灣是中國領土不可分割的一部分」。他並指出，1971年聯合國大會2758號決議「從政治、法律和程序上實質確證中華人民共和國政府對台灣的主權權利」。

而對於中國與俄羅斯間最有前景的合作領域為何，他表示，在新的歷史起點，兩國將繼續發揮各自優勢，穩步推進能源、資源、航空、航太、旅遊、教育、農業等傳統領域合作，不斷釋放科技創新、跨境電商、汽車製造、人工智慧、綠色發展等新興領域合作潛力，更好造福兩國及兩國人民。

針對位於中俄邊境的俄國企業抱怨中國遊客跟商人只願和中國人自己做生意，張漢暉則回應，中俄邊境地方間經貿合作在多領域、多層次上不斷深化，呈現出務實合作、互利共贏的良好態勢。他歷數傳統貿易與農業等多領域合作，但並未正面回答俄國企業的抱怨。