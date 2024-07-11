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王毅與泰外長磋商 警惕北約把手伸向亞太

記者黃國樑╱綜合報導
中國外交部長王毅(右)9日在北京與泰國外長瑪里會談，並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。(取材自中國外交部網站)
中國外交部長王毅(右)9日在北京與泰國外長瑪里會談，並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。(取材自中國外交部網站)

中國外交部長王毅9日在北京與泰國外長瑪里會談，並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。王毅表示，要維護以東協為中心的東亞區域合作架構，反對搞封閉排他的小圈子，更不能允許域外勢力插手干涉，要抵制所謂「印太戰略」的負面影響，警惕北約把手伸向亞太。

王毅表示，中國連續十餘年保持泰國最大貿易夥伴地位，躍升為泰國最大外資來源國，在務實合作領域走在中國與東協國家合作前列。今年以來，中國赴泰遊客已超300萬人次，泰國來華遊客也遠超疫情前水準。

王毅說，中國始終高度重視中泰關係，視泰國為值得信賴的合作夥伴和本地區的和平力量、穩定因素。中方堅定支持泰方走符合自身國情的發展道路，推動「八大願景」等發展策略，並支持泰方在國際地區事務中扮演更重要角色。明年將迎來中泰建交50周年，兩國關係發展面臨新機會。

前幾天，西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列雙向首發，凸顯中老泰聯通發展構想的重要意義，雙方要共同打通中老泰鐵路聯通堵點，提升互聯互通水平。

瑪里則表示，泰中是一家人，也是戰略夥伴。泰國政府高度重視對華關係，將繼續毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，致力於增進泰中友好，加強政府、企業和人民之間的交流合作，確保兩國關係可持續和長久發展。

他說，明年是泰中建交50周年。泰方願同中方一道，規畫好建交50周年慶祝活動，加強數位經濟、電動車、再生能源、旅遊等領域務實合作，取得更多實實在在的成果，造福兩國人民。

泰國 王毅 疫情

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