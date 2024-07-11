中在南海再打環保牌：黃岩島媲美大堡礁 菲艦坐灘汙染仁愛礁

中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛礁生態的破壞。圖為報告中黃岩島海域的水下作業。 (新華社)

中國與菲律賓南海爭端又有新發展，中國官方發布報告，強調由其掌控的黃岩島「環境品質優」，還引述專家稱，黃岩島部分活珊瑚覆蓋度高，可媲美澳洲 「大堡礁」，以此對比菲律賓「坐灘」軍艦對仁愛礁生態的破壞。這也是北京近期第二度在南海議題上打「環境牌」，效果有待觀察。

中國生態環境部昨發布「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」，稱是對黃岩島海域生態環境第一次「全面體檢」，結果顯示黃岩島海域珊瑚幼體補充量充足，每平方公尺珊瑚幼體超過5個，優於有關文獻記載的大堡礁等珊瑚幼體補充量水準。透過衛星遙感調查發現，從2012年至今，黃岩島珊瑚礁的礁體面積呈增長趨勢。

廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室教授余克服表示，黃岩島東北部的活珊瑚覆蓋度相當高，平均覆蓋度為28.6%，這個數據實際上跟澳洲大堡礁是相當。

此次調查評估有若干新發現，首次實證黃岩島及周邊海域海水、沉積物和魚類體內均未檢出氰化物；首次得出黃岩島海域海漂垃圾汙染水準，其平均密度與國際上其他離岸海域相比處於較低水準。

中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛礁生態的破壞。圖為報告中黃岩島海域美麗的埃氏杯形珊瑚。 (新華社)

此前中國官方於8日發布「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」，稱在菲律賓「坐灘」軍艦半徑400公尺內，礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積較2011年減少87.3%。

報告說，菲律賓軍艦長期在仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重破壞仁愛礁珊瑚礁生態，例如軍艦銹蝕破損導致的重金屬析出，艦上人員生活垃圾與汙水排放，還有菲律賓漁船和艦上人員在漁業活動中棄置的漁網、漁線，都對珊瑚礁生態造成了嚴重影響。

東南亞 問題專家彭念指出，這次是拿出證據向國際社會表明，中國沒有破壞海洋生態，起到了撥亂反正、澄清事實的作用。

針對中方指控，菲律賓南海特別行動組聲明，反控中方對美濟礁等諸多島礁的珊瑚棲息地造成永久性的、不可挽回的破壞，聲明還引述美國戰略與國際研究中心說法指出，中國的建設活動損毀超過4600英畝的珊瑚礁。