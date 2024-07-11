抗美環太軍演？山東艦第4度出島鏈 太平洋成練兵場

山東艦編隊9日再度「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練。時值美環太軍演，對抗味十足。(取材自日本防衛省統合幕僚監部)

中俄海上聯合巡航之際，中國航母山東艦再次被觀測到「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練，這也是山東艦編隊第四度出第一島鏈演訓。當前由美國主導的「2024年環太平洋軍演」（RIMPAC）也正在夏威夷群島周邊海域進行，兩大軍事集團共50餘艘軍艦現身，雙方均出動航母，俄軍還派出了3艘隱形軍艦，對抗味十足，太平洋儼然成了練兵場。

日本 共同社報導，日本海上自衛隊9日上午在宮古島東南方約520公里處海域，確認由山東號航空母艦、055型飛彈驅逐艦「延安號」、052D型驅逐艦「桂林號」、054A型護衛艦「運城號」等四艘艦艇所組成的編隊，山東艦上並有艦載戰鬥機和艦載直升機起降活動。日本海上自衛隊派遣護衛艦「曙號」警戒監視，戰機也緊急升空應對。這是自去年11月以來，日本再次於第一島鏈外的太平洋海域確認到山東艦編隊。

綜合外電報導，近期山東艦動向也引起與北京有海域爭端的菲律賓擔憂，菲律賓軍方發言人帕迪拉日前坦言，菲律賓軍方對中國航母戰鬥群的部署感到憂心，菲方強調維護該地區和平與穩定的重要性，並敦促各方遵守國際法律和準則。

對於日方通報山東艦的位置，有外媒稱「中俄聯合巡航編隊也在附近海域」。環球時報則援引軍事專家張軍社分析，海上聯合巡航編隊到太平洋東部和南部等海域進行巡航是正常的。

至於美國主導的環太軍演，今年有29國參與，為該演習史上最多，共計40艘水面艦艇、3艘潛艇、14支地面部隊和超過150架飛機參演，其中7月8日的擊沉科目，靶船是一艘4萬噸級大型兩棲攻擊艦，被認為假想敵就是解放軍 的大型兩棲登陸艦和航母，目的在阻嚇中國攻台圖謀，也有分析認為，這是對中共5月底環台恐嚇演習的壓制和回應。

美國之音評論，中俄海軍聯合軍演與美國為首的環太平洋多國軍演同時在關島東西兩側的太平洋地區展開，對抗味十足。時值烏克蘭 戰爭雙方僵持不下，俄軍與北約在歐洲範圍內展開冷戰對抗；中國不久實施了環台軍演之際，中俄與美國為首的聯盟的太平洋軍演對抗，再度引發相關國家和地區關注。

報導指出，目前巡游在西太平洋菲律賓海域的中國中國軍艦至少有7艘，含1艘航母；俄羅斯軍艦至少5艘，1艘補給艦，1艘情報船，另3艘導彈護衛艦均為隱形軍艦(完美號Sovershennyy、響亮號Gromkiy和凜冽號Rezkiy)。俄海軍目前擁有約10艘守護級隱形軍艦。中俄現在共有至少12艘軍艦活動在台灣以東的菲律賓海域不同地點。