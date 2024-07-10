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駁斥北約峰會宣言 中歐盟使團：不要做亞太和平穩定的攪局者

記者黃國樑／即時報導
北約75周年峰會9日傍晚在華府揭幕。(美聯社)
北約75周年峰會9日傍晚在華府揭幕。(美聯社)

北約峰會在華盛頓舉行，峰會發布宣言稱，中國的野心和脅迫政策正在對北約利益，中國駐歐盟使團發言人以答記者問形式對此回應稱，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣賽局的競技場。敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。

依據使團網站，這篇答問中記者問，7月10日，北約華盛頓峰會發布宣言，妄稱中國的野心和脅迫政策正在對北約利益、安全和價值造成挑戰，鼓譟中俄關係削弱並重塑「基於規則的國際秩序」，誣稱中國是俄烏戰爭的「決定性支持者」，對跨大西洋安全造成系統性挑戰，鼓吹印太地區同跨大西洋安全密切相關，並在網絡、外空、核武器等問題上對中國進行攻擊。請問中方對此有何評論？

發言人答稱，北約華盛頓高峰會宣言通篇充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑，我們對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。

他表示，眾所周知，中國不是烏克蘭危機的製造者。中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場就是勸和促談、政治解決，並得到國際社會廣泛認同與讚賞。中國言出必行，從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。

他說，中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部幹擾和脅迫。烏克蘭危機延宕至今，究竟是誰在拱火澆油，是誰在推波助瀾，是誰在藉機謀取私利？國際社會看得一清二楚。我們奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己的所作所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。

發言人稱，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣賽局的競技場。北約一而再、再而三炒作「歐亞安全聯動」，是何居心？我們敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。

他說，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。我們要求北約立即修正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓譟所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點實事。

北約 烏克蘭 歐盟

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