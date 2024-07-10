玉淵譚天：美國安局前網路司令中曾根入職Open AI 意欲為何？

原美國國家安全局（NSA）局長兼網路司令部司令中曾根。 (玉淵譚天微博號)

央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》微博報導，這兩天，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團發布報告，揭露了美國對華發起的一場名為「伏特颱風」的假訊息行動。

他說，這場行動，由美國政府部門、企業以及其他國家網路安全主管機關共同參與。這些機構編造了一個具有中國政府支持背景的「伏特颱風」駭客組織，宣稱該組織對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊。憑藉這樣的虛假敘事，美國政府大肆鼓吹「中國威脅論」。

以往的這種計劃，和「伏特颱風」也都類似——美國情報部門策劃、美國政府部門參與、美國公司配合。這三個主體，炮製了一個個抹黑中國的虛假敘事。但這次，在了解到「伏特颱風」假訊息行動的來龍去脈後發現，相較於之前，「公司」這個環節正在改變。

報導說，這種變化，值得我們高度警覺。這個變化，要從一個人說起。這個人叫中曾根，他曾擔任美國國家安全局（NSA）局長兼網路司令部司令，也是這場「伏特颱風」假訊息行動的主要負責人。今年6月，剛退休沒多久的中曾根入職OpenAI 公司，成為該公司的董事會成員。

玉淵譚天指出，儘管在美國政壇「旋轉門」的背景下，退休的美國高官去知名企業任職早已不是什麼新鮮事，但中曾根不一樣。除了他特殊的職業屬性之外，中曾根的職業生涯還和一項法案——「無證監視法案」息息相關。這部《外國情報監視法案》（FISA）中的702條款明確提到：允許司法部長和國家情報局局長聯合授權對位於美國境外的外國人員進行有針對性的監視，以獲取外國情報資訊。

他稱，在此條款下，包括Google、微軟、蘋果、臉書等網路科技公司都必須交出公司營運中所收集到的全部非美國公民個人資料。 2013年，斯諾登披露的臭名昭著的互聯網監控項目「稜鏡計劃」，就是在該法律條款授權下進行的。也就是說，中曾根工作的很大一部分，就是要求美國公司配合，並從這些公司取得資料。

玉淵譚天提出質問，那麼，中曾根入職OpenAI 公司，是否是美國情報部門，想要OpenAI公司的資料呢？

常年研究美國國家網路安全策略的專家以OpenAI公司的產品ChatGPT為例，介紹了OpenAI公司可能會有哪些數據：用戶在註冊帳號，尤其是付費帳號時，就會產生信用卡資訊、通訊訊息等個人資料。接著，在使用階段，使用者可能會要求ChatGPT對上傳的文件進行資料分析，或解答所提出的問題。那麼，上傳的文件和提出的問題本身就是可供ChatGPT後台人員收集的資料。

美媒也曾提到，不少人在用ChatGPT整理一些「枯燥的舊預算表或人員記錄」，或是測試一些尚未公佈的軟體程式碼。這些數據，都有情報價值。

報導稱，此外，根據提問關鍵字，又可以推算使用者的職位、工作時段、關注重點，由此可以得到使用者的人物畫像，這點對從事特定職業的使用者來說，風險尤甚。

國家工信部安全中心專家劉永東說，進入AI時代後，對這些數據的分析也變得不一樣了。從前，圖像、文字、影音等數據都是分開分析的。現在，一個AI大模型可以同時分析這些數據。在這樣的分析下，AI大模型可以從資料中挖掘出更高價值的部分──原本一些單點的、沒有價值的訊息，在組合中，也會變得有價值起來。

玉淵譚天稱，他對美國情報部門在人工智慧 領域的佈局進行了進一步挖掘，這才發現，美國的計劃，遠在中曾根入職OpenAI之前。據美國中央情報局（CIA）的揭露，早在2012年，美國情報部門就開始使用人工智慧技術。當時，CIA利用人工智慧做一些翻譯、轉錄的工作。2019年時，人工智慧在美國情報部門的工作中開始「派上用場」。那一年，美國國防情報局（DIA）發起一場名為「紫貂之矛」 （SABLE SPEAR）的計畫。該計劃旨在利用AI來應對美國阿片類藥物氾濫的問題。

隨後，一家美國公司加入該計劃。這家公司稱自己利用人工智慧，挖掘了大量網路和暗網的數據，分析出「中國販運芬太尼」的「證據鏈」。而後，美國政府拿著這些證據向中國政府「施壓」，敦促中國政府解決這個問題。

美國情報人員十分自豪於這樣的發現。

他稱，這件事直到今年才被披露出來，美國媒體在報道這件事時也頗為自得，稱這家公司利用生成式人工智能為美國情報機構提供了刑事案件的證據，這比OpenAI公司的開創性產品－ChatGPT的發布還早了三年。但實際上，美國芬太尼濫用問題的根源，在於美國精神類藥品監管不嚴等國內因素。但美國情報部門在這件事上嚐到了甜頭。

玉淵譚天報導，2021年，美國前眾議員威爾赫德加入OpenAI董事會，他曾經擔任CIA特工。在總結自己的特務生涯時，威爾·赫德曾表示，自己的工作是為了「阻止中國間諜竊取我們的機密」。離開CIA後，威爾·赫德入職了一家網路安全公司，表示自己關注到「中國是如何利用網路竊取美國的智慧財產權」。去年，威爾赫德也曾參與美國總統競選，他標榜自己是唯一一個如此關注中國在網路上的威脅並有能力應對這種威脅的參選者。

玉淵譚天稱，將這樣有美國情報機構工作背景的人安插進人工智慧公司，只是美國情報單位佈局的第一步。隨後，美國情報機構又透過間接的方式，將自己與這些人工智慧公司的利益捆綁在一起。2022年，OpenAI公司與In-Q-Tel公司共同投資了另一家公司。而這家名為In-Q-Tel的公司，原本是CIA的投資部門。後來，它單獨成立了一家公司。

他稱，In-Q-Tel受CIA約束，使用CIA的資金，負責物色和投資那些開發符合美國國家安全利益的尖端技術的公司。它的客戶，也多是美國的情報部門。這項投資由OpenAI公司的共同創辦人牽頭，In-Q-Tel藏在身後。在完成這種利益捆綁後，美國政府開始從官方層面，與人工智慧公司進行接觸。

不久前，美媒報道稱，微軟基於其生成式人工智慧模型GPT-4開發了一款人工智慧聊天機器人，專門為美國聯邦調查局（FBI）和美國中央情報局（CIA）等情報機構服務。玉淵譚天說，先前，CIA官員表示，CIA自己也在研究人工智慧模型，這項模型將給美國18個情報機構共同使用。

玉淵譚天稱，CIA自己開發的模型，學習的資料從哪裡來？一方面，根據《外國情報監視法案》（FISA）的702條款，美國互聯網公司的海量數據，包括手機位置信息，都可以被視為「開源信息」。另一方面，美國這些人工智慧公司，可能也要向美國情報機構提供數據。

他稱，2023年，美國總統、副總統先後會見OpenAI、微軟等人工智慧公司的首席執行官，要求其確保自己的人工智慧產品安全可靠。會面後，這些人工智慧公司同意了八項建議措施，其中有一項是：與其他公司和政府分享信任和安全資訊。這些資訊包括哪些內容，我們不得而知。但最終的結果是，中曾根，這位美國歷史上在任時間最長的網路司令部司令和中央安全局（CSS）局長，入職了OpenAI。

玉淵譚天問，美國政府如此費盡心機，佈局人工智慧領域，在美國人工智慧公司安插人員，到底是為了什麼呢？我們可以從美國網路公司在「伏特颱風」中扮演的角色來推斷，人工智慧公司將在美國情報部門的下一步安排中，扮演什麼角色。

他稱，最近發布的報告中披露，「伏特颱風」虛假資訊行動，是為了給「702條款」續命。「702條款」別說在國外，在美國的風評就不好。包括美國電子隱私資訊中心在內的70多個民間機構曾聯名致信，請求參議院否決該法案。「702條款」原本要在2023年年底到期，儘管像中曾根這樣的情報人員都在為「702條款」而奔走，但這遠遠不夠。中曾根一早就提議，要藉業界的聲音，讓「702條款」續命師出有名。

他指出，為此，什麼時候該由什麼公司出場做戲，美國情報機構也做了相應安排。根據業內人士透露，美國炮製「伏特颱風」假訊息行動的起始時間不晚於2023年初，從那時起，美國公司們早就各就各位。在這些公司的配合下，「702條款」得以成功延期。

現在，儘管中曾根退休了，但美國科技公司扮演受害者，美國政府出面「主持公道」的苦情戲，美國上下都已經學會了。無論是爭取預算，還是爭取更大執法權，只要故伎重施，再渲染中國威脅，就能得償所願。