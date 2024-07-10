威懾北約？攪局俄烏戰？解放軍陸軍首入歐軍演

解放軍正規部隊首次深入歐洲腹地在白俄軍演，引發西方質疑「中國攪局俄烏戰爭還是威懾北約」。(取材自樞密院十號Ｘ平台)

中國、白俄羅斯 聯合軍演8日至19日在白俄境內布雷斯特(Brest)登場，這是解放軍正規部隊首次在白俄軍演，也是中國陸軍首次在歐洲現身。由於該地距離波蘭不到5公里，北約 峰會又正逢開幕，引發西方質疑「中國攪局俄烏戰爭還是威懾北約」，白俄也挨批「引狼入室」。中媒則反嗆西方媒體的揣測沒有依據。

美國之音報導，白俄羅斯近期在國際上表現非常活躍。先是於7月4日轉正為中俄主導的上合組織正式成員國，並以首個領土完全在歐洲的上合組織成員國身分。接著於兩天後，接納中國陸軍特戰隊，進入其西部邊境城市布列斯特舉行聯合軍演。

專家指出，這條界河是北約防區與俄羅斯勢力範圍的最前沿。所以，此次中國軍隊挺進波蘭和北約的邊境線，軍事規模雖小，但是政治敏感度並不低。

白俄羅斯武裝部隊副總參謀長庫普里揚紐克表示，這次演習是對北約在該地區增兵的回應。新華社報導，演習將涉及人質救援行動和反恐任務，旨在提高訓練水平和協調能力，並深化兩國軍隊之間的務實合作。

這也是近六年來中國首次向白俄羅斯派遣軍事人員參加此類演習，他們最後一次雙邊聯合演習是2018年在中國進行。

英國《獨立報》標題寫著「烏克蘭戰爭：中國為何在白俄羅斯舉行軍事演習？」(取材自樞密院十號Ｘ平台)

北約峰會訂7月9日至11日在華盛頓舉行，而波蘭總統在兩周前才與中國領導人習近平會談，種種巧合令外界更加關注兩國軍演。

芬蘭國際事務研究所麥克納馬拉博士指出，中白軍演有很多層信號，從戰鬥或能力發展的角度來看，這些行動本身並不重要，除非它們成為未來數月或數年中國增加對白俄羅斯軍隊和警察支持的一系列長期演習的一部分。

麥克納馬拉認為，中國以許多祕密的方式支持俄羅斯在烏克蘭 的戰爭，但北京仍然擔心，如果公開向俄羅斯提供軍事支持，將受到西方制裁的懲罰。但是，支持莫斯科的白俄是在向西方發出信號，表明中國準備參與歐盟和北約邊境附近的軍事合作。以這種方式支持白俄雖然可能會引起西方的憤怒，但不會受到西方的制裁。

烏克蘭歷史學家布拉伊安博士則稱，中白聯合反恐軍事演習證明了明斯克與北京反西方外交政策，在安全方面密切配合。

外媒紛紛猜測「中國向西方傳遞什麼信息」，環球時報旗下公眾號「樞密院十號」稱，此前反恐訓練，演習是根據「年度計畫和共識」進行的。中國和白俄羅斯都是上合組織成員國，共同面對地區反恐等安全任務，「搞一次聯合軍演當然非常正常」。