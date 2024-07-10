避歐盟重稅 比亞迪砸10億美元土耳其設廠

比亞迪董事長王傳福(右)與土耳其工業和技術部長卡西爾(左)8日在土耳其總統厄多安(中)見證下，在伊斯坦堡簽署投資協議。此舉有助比亞迪規避歐盟重稅。(取材自Ｘ平台)

中國電動車巨頭比亞迪將在土耳其 投資10億美元，建造年產能15萬輛電動車的工廠，預計2026年投產。由於土耳其與歐盟 簽訂了關稅 同盟協議，此舉將有助於比亞迪電動車規避歐盟對其加徵的反補貼關稅。

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在歐盟對汽車徵收10%標準關稅的基礎上，歐盟自5日起對中國電動車加徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，其中比亞迪適用稅率為17.4%，將實施近4個月。歐盟將在11月2日作出最終裁決。

綜合外電報導，在土耳其總統厄多安的見證下，比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾8日在伊斯坦堡舉行簽約儀式。

卡西爾同日在Ｘ平台上寫道，比亞迪將建立一個電動和可充電混合動力汽車生產設施，並建立一個移動技術研發中心。工廠預計2026年底投產，可提供5000個工作機會。他還表示，鑑於土耳其與歐盟的關稅同盟關係，這項合作可能有助於包括比亞迪在內的投資者進入歐洲市場。

土耳其與歐盟之間的關稅同盟關係始於1995年，土耳其製造的汽車進入歐盟享有關稅優惠待遇，土耳其西北部、伊斯坦堡周圍的馬摩拉地區已成為世界汽車工業的主要中心之一。

除了土耳其，秘魯總統博魯阿爾特上月訪問中國時，曾到深圳體驗比亞迪新能源車。她當時表示，如果比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將從預定11月啟用、由中國央企中遠海運在秘魯建造的錢凱港獲益；秘魯政府將不設關稅，以鼓勵更多在地投資。秘魯外長奧萊切亞近日證實，比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性，稱錢凱港項目使這一計畫可行。

因應歐美加稅措施，部分中國電動車企業推出中高端豪華車款，以提高利潤。例如東風旗下高端新能源車品牌「嵐圖」，動力採用混動、純電、氫能三條技術路線，目前已進軍丹麥、挪威、荷蘭等國。

另據華爾街日報報導，在中國汽車企業積極搶攻市場下，中國乘聯會最新數據顯示，外國汽車製造商在中國市場份額（市占率）正加速萎縮，特斯拉和大眾汽車(福斯)等外國品牌在中國乘用車市場市占率為43%，低於上年同期。日媒也指出，日系車在中國市場陷入困境，豐田、日產、本田等車企今年前半年在中國總銷量減少約13%。

報導指出，中國汽車市場是全球銷量最大的汽車市場，得益於官方補貼，中國汽車市場正在迅速電動化，本土電動汽車製造商已搶占相當大的市占率。而外國汽車製造商在中國的挫敗，加劇全球對中國汽車出口的強烈抵抗。