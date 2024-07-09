我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑與強迫新生喝酒劣俗有關

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

王毅與泰外長外交磋商：警惕北約把手伸向亞太

記者黃國樑／即時報導
2024年7月9日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在北京同泰國外長瑪裡會談並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。 (中國外交部網站)
2024年7月9日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在北京同泰國外長瑪裡會談並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站，2024年7月9日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在北京同泰國外長瑪里會談並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。王毅表示，中方堅定支持東協共同體建設，支持東協中心地位，支持東協在國際地區舞台發揮更重要作用。要維護以東協為中心的東亞區域合作架構，反對搞封閉排他的小圈子，更不能允許域外勢力插手干涉或另起爐灶。要抵制所謂「印太戰略」的負面影響，警惕北約把手伸向亞太。

王毅是在雙方就東亞區域合作、瀾湄合作、緬甸問題等交換意見時做了以上表示。他說，中方願與包括泰國在內的東協國家密切配合，維持中國東協合作的高水平，堅持亞太合作正確方向，共同維護區域和平穩定。雙方一致同意發揮好瀾湄合作共同主席國作用，推動瀾湄國家命運共同體建設不斷走深走實。

王毅表示，中泰一家親，自建交近半世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終相互信任、守望相助、攜手發展。中國連續十餘年維持泰國最大貿易夥伴地位，躍升為泰國最大外資來源國，在務實合作領域走在中國同東協國家合作前列。今年以來，兩國遊客「雙向奔赴」，勢頭喜人，中國赴泰遊客已超300萬人次，泰國來華遊客也遠超疫情前水平。

王毅說，中國始終高度重視中泰關係，視泰國為值得信賴的合作夥伴和本地區的和平力量、穩定因素。中方堅定支持泰方走符合自身國情的發展道路，推動「八大願景」等發展策略，並支持泰方在國際地區事務中扮演更重要角色。明年將迎來中泰建交50週年，兩國關係發展面臨新機會。前幾天，西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列雙向首發，凸顯中老泰聯通發展構想的重要意義，雙方要共同打通中老泰鐵路聯通堵點，提升互聯互通水平。

瑪里則表示，泰中是一家人，也是戰略夥伴。泰國政府高度重視對華關係，將繼續毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，致力於增進泰中友好，加強政府、企業和人民之間的交流合作，確保兩國關係可持續和長久發展。

他說，明年是泰中建交50週年。泰方願同中方一道，規劃好建交50週年慶祝活動，加強數位經濟、電動車、再生能源、旅遊等領域務實合作，取得更多實實在在的成果，造福兩國人民。

泰國 王毅 緬甸

上一則

嗆北約？中國解放軍首入歐軍演 西方媒體批白俄「引狼入室」

下一則

中國災區號召賑災 2食企捐款反遭抵制「災民能分得1塊錢嗎？」

延伸閱讀

王毅：上合峰會各國領導人都欽佩習近平的高瞻遠矚

王毅：上合峰會各國領導人都欽佩習近平的高瞻遠矚
南韓電池廠大火17位中國公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

南韓電池廠大火17位中國公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」
王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則
匈將接歐盟輪值主席 王毅與匈外長通話：視歐為重要夥伴

匈將接歐盟輪值主席 王毅與匈外長通話：視歐為重要夥伴

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活