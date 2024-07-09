央視：美炒作「伏特颱風」抹黑中國 只為維持網路霸權

中國官媒指「伏特颱風」是美反中議員、「五眼聯盟」等共同參與的認知作戰。(取材自深圳衛視官網)

今年4月15日，中國國家電腦病毒緊急處理中心等機構聯合發布專題報告，對美方指控中國「伏特颱風」（Volt Typhoon）駭客 組織的真實來源進行溯源分析。央視等多家中國官媒昨天均以「揭露伏特颱風真相」為題報導，稱美方炒作「中國網路攻擊威脅」，就是為了維持網路霸權。

中國外交部發言人林劍8日表示，報告揭露這項虛假信息行動，是由美國情報機構幕後策畫的一場輿論操控鬧劇。報告顯示，美國政府向相關網絡安全企業施壓，要求其竄改可以佐證「伏特颱風」是勒索軟件組織的技術報告，上演了一齣現實版的掩耳盜鈴、欲蓋彌彰。

美國、英國等「五眼聯盟」（Five Eyes）國家5月底示警，受中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」被發現攻擊美國關鍵基礎設施，且可能用同樣技巧攻擊世界其他地方和基礎設施以外領域。

美科技龍頭 疑受政府操縱

央視稱，報告顯示，美國政府機構策畫實施的「伏特颱風」虛假敘事行動計畫至少起始於2023年初，目的就是要長期延續美國的「涉外情報監視法案」第702條款，同時也為美國對他國實施網路攻擊找藉口。

中國國家電腦病毒緊急處理中心資深工程師杜振華表示，該條款允許美國的情報機構和執法機構在沒有法院授權、法院搜索令的情況下，可以要求網路業者，例如像谷歌 、蘋果、微軟 這些大公司無條件向其提供所有的個人資料、個人資訊。如2013年史諾登事件曝光的稜鏡計畫，大規模的網路監控計畫，就是依據該法案實施的。

該法案也是美國的情報機構和執法機構以及美國政府來維持其網路霸權的重要的法理依據。這個法案還關係到很多跟這些監控項目相關的政府採購項目，所以美國的執法機構、美國的情報機構對這個法案可以說是他的權力來源，也是命根子。

分析美3個目的 遏中發展

聯合調查技術團隊發現，「伏特颱風」虛假敘事行動計畫主要分為三個階段並持續至今。該計畫的準備階段是2023年1月至2023年5月，美國政府官員一方面不斷呼籲國會延續「702條款」，另一方面在關島美軍基地虛構網路攻擊事件，並指使微軟公司炮製技術分析報告，並拉上其他五眼聯盟國家相關機構，為延續「702條款」全力造勢。

計畫的攻堅階段是2023年6月至2024年1月，美國政府機構不斷利用虛構的「伏特颱風」組織恐嚇國會議員，使「702條款」得以暫時延續；計畫成果的鞏固階段是2024年2月至4月，美國政府機構成功通過「伏特颱風」虛假敘事行動，推動國會參眾兩院正式通過法案，並達到「702條款」長期延續的最終目的。

杜振華表示，分析它的目的主要有三個，第一就是繼續的把持權力，維持「無證監視權」，為利益集團爭取它的政治利益、經濟利益；第二是以國家安全為由無理打壓中國特定企業，因而為美國企業讓出市場；第三抹黑中國，是妄圖在國際政治、經濟上孤立中國，遏制中國發展。