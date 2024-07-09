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微軟護資安 9月起令中國員工只用iPhone 1人贈1部i15

編譯陳苓／綜合外電
彭博報導，微軟告知中國員工，工作時限用iPhone。（美聯社）
彭博報導，微軟告知中國員工，工作時限用iPhone。（美聯社）

彭博資訊報導，微軟告知中國地區的員工，9月起工作時只能使用iPhone，等於禁止在職場使用Android（安卓）手機。iOS和Android作為智慧型手機兩大系統，其中iPhone手機以嚴密的「防盜防窺機制」聞名。外界解讀微軟下令中國員工「只能用iPhone工作」，旨在確保公司資安。

據彭博看到的內部備忘錄，微軟不久後將要求中國地區的職員，在登入工作用電腦或手機時，只能使用蘋果裝置確認身分。這個措施是微軟「安全未來倡議」（Secure Future Initiative）的一環，將影響中國的數百名員工，意在確保所有職員均使用微軟的Authenticator密碼管理員、與Identity Pass應用程式（App）。

此舉凸顯了Android應用程式商店，在中國面對的破碎化問題，以及中國的行動生態體系與國外日趨不同。中國無法使用Google Play應用程式商店，當地智慧機製造商如華為、小米等，均有自家平台。備忘錄寫道，由於中國沒有Google行動服務，微軟決定阻止Android裝置用於公司。

根據備忘錄，所有使用Android手機（包括華為、小米裝置）的員工，都將獲得一部iPhone 15。微軟將在包括可以使用Google服務的香港等中國地區的各辦公室，發放iPhone手機。

微軟一再遭受政府資助的駭客攻擊，因此開始強化全球安全性。微軟1月遭俄國相關的團體駭入，衝擊國務院等數十個美國政府機構。

微軟 iPhone Android

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