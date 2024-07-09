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中國控菲律賓艦坐灘 破壞仁愛礁珊瑚礁生態

中國新聞組／北京9日電
根據中國說法，仁愛礁礁區散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具以及麻繩等。（取材自澎湃新聞）
根據中國說法，仁愛礁礁區散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具以及麻繩等。（取材自澎湃新聞）

中國自然資源部南海生態中心和南海發展研究院8日聯合發布調查報告指稱，菲律賓軍艦長期「坐灘」，已對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

澎湃新聞報導，今年4至6月，中國自然資源部南海生態中心聯合南海發展研究院，採用衛星遙感和現場調查方式，對仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，並發布「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」。

調查發現，由於菲國軍艦自1999年起長期「坐灘」仁愛礁，導致仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，坐灘軍艦周邊降幅尤為明顯。同時，仁愛礁礁區海水中的重金屬、活性磷酸鹽和油類含量明顯高於歷史紀錄，仁愛礁礁區還散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具及麻繩、塑膠圈、鐵餅、玻璃瓶、塑膠瓶和木棍等等，一些棄置物有產自菲律賓的標識。

中國自然資源部南海生態中心主任李團結稱，25年來，坐灘軍艦長期有人看守，菲船舶、飛機定期為其補給物資。艦上人員焚燒和棄置生產生活垃圾、排放汙水；菲漁船和艦上人員頻繁在仁愛礁海域開展漁業活動；菲非法運送建築材料，不斷對坐灘軍艦進行加固、為船體塗刷油漆。2017年後，菲國還在坐灘軍艦甲板上不斷搭建臨時設施，約九成的甲板已被覆蓋。

中國自然資源部南海生態中心科學家熊小飛說，仁愛礁是個很美麗的地方，只有消除汙染源，才能避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成危害。

中國指稱，在南海仁愛礁菲國軍艦「坐灘」處附近水下，散布著漁網和漁線。（取材自澎湃...
中國指稱，在南海仁愛礁菲國軍艦「坐灘」處附近水下，散布著漁網和漁線。（取材自澎湃新聞）
中國的調查稱，仁愛礁菲國「坐灘」軍艦海底固定處的珊瑚已經死亡。（取材自澎湃新聞）
中國的調查稱，仁愛礁菲國「坐灘」軍艦海底固定處的珊瑚已經死亡。（取材自澎湃新聞）

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