推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」

中國國家主席習近平8日上午在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理奧班。（路透）

中國國家主席習近平 8日上午在北京釣魚台國賓館會見突然到訪的匈牙利總理奧班時指出，俄烏早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。他並提出，當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。

據央視新聞報導，習近平與奧班重點就烏克蘭 危機進行深入溝通。奧班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況，習近平則讚賞奧班為推動政治解決烏克蘭危機所做努力，並闡述中方有關看法主張。

習近平強調，國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供協助。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。中國一直以自己的方式積極勸和促談，鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

習近平說，下周，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高品質發展和高水準對外開放。這將為中匈合作提供新機會、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持。

習近平祝賀匈牙利就任歐盟 輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該維持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推動雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

奧班表示，面對當前動盪不安的國際情勢，中國不僅熱愛和平，也提出了一系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願與中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。