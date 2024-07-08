七七事變87年 官揭細菌戰祕辛 學者籲追討國寶

大陸學者指出，日本迄今沒有歸還侵華掠奪文物，值得大陸政府高度重視。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）

七七事變87周年，中國官方在中國人民抗日戰爭紀念館舉行紀念活動，並公布731部隊「身上申告書」檔案，揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包括曾向常德投撒鼠疫跳蚤；而民間則有學者強調，日本 迄今尚未返還自中國掠奪的文物，認為這應該由中國政府「高度重視」。

觀察者網近期舉辦「觀學院」線下活動「國寶，國寶，胡不歸？」邀請中國政法大學教授，中國國際私法學會副會長霍政欣分析海外流失文物的情況，其中針對七七事變後日軍侵華所掠奪的文物，他做出如上表述。

霍政欣指出，中國文物流失的第一個高峰期在清朝末年，第二個高峰在日軍侵華期間，當時從東北到華南，「一半國土受到日本的鐵蹄的蹂躪，大量的國寶被日本劫掠而去」。他強調，20世紀的出北京郊外北郊區的房山出土的北京人頭蓋骨化石被稱為20世紀最瑰麗的人類考古學發現，「日本侵華期間北京人頭蓋骨化石神祕失蹤了，至今都是一個世紀之謎」。

霍政欣表示，直到今天日本還是沒有返還它從中國劫掠而去的文物，「這應該引起我們中國從政府到民間的高度重視」，他認為，歸還侵華戰爭期間劫掠的文物是矯正歷史不公，恢復歷史正義的一個必然的行為。同樣是二戰，歐洲戰場戰後，納粹德國 劫掠文物的歸還已得到系統解決；同樣在遠東，日本殖民朝鮮半島時期，從朝鮮半島劫掠文物的回歸在戰後也得到相當系統的解決，「唯獨日本侵華期劫掠中國的文物一直沒有得到解決」。

事實上，日本數次向中國歸還文物，但與日本掠奪的中國文物數量和等級相比，迄今為止回到中國的被劫文物遠遠不成比例；僅書籍一項，美方估計中國在戰時損失1500萬冊以上，比中國相關機構的估算數字高得多。

而在七七事變87周年前夕，中國公布731部隊「身上申告書」檔案，揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包含曾向常德投撒36公斤的鼠疫跳蚤。

央視新聞指出，日軍侵華期間的戰時日誌《井本日誌》中記載，1941年11月4日，侵華日軍731部隊航空班的增田美保駕駛轟炸機，把36公斤的「粟」投撒到湖南常德。「粟」是「鼠疫跳蚤」的代號，36公斤鼠疫跳蚤當時被麥粒、穀子、破棉絮、爛布條裹挾著，在常德著陸。

此前，央視曾揭露日軍當時研究指出，5克鼠疫跳蚤可殺傷615中國平民。