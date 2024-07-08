我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

七七事變87年 官揭細菌戰祕辛 學者籲追討國寶

記者廖士鋒／綜合報導
大陸學者指出，日本迄今沒有歸還侵華掠奪文物，值得大陸政府高度重視。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）
大陸學者指出，日本迄今沒有歸還侵華掠奪文物，值得大陸政府高度重視。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）

七七事變87周年，中國官方在中國人民抗日戰爭紀念館舉行紀念活動，並公布731部隊「身上申告書」檔案，揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包括曾向常德投撒鼠疫跳蚤；而民間則有學者強調，日本迄今尚未返還自中國掠奪的文物，認為這應該由中國政府「高度重視」。

觀察者網近期舉辦「觀學院」線下活動「國寶，國寶，胡不歸？」邀請中國政法大學教授，中國國際私法學會副會長霍政欣分析海外流失文物的情況，其中針對七七事變後日軍侵華所掠奪的文物，他做出如上表述。

霍政欣指出，中國文物流失的第一個高峰期在清朝末年，第二個高峰在日軍侵華期間，當時從東北到華南，「一半國土受到日本的鐵蹄的蹂躪，大量的國寶被日本劫掠而去」。他強調，20世紀的出北京郊外北郊區的房山出土的北京人頭蓋骨化石被稱為20世紀最瑰麗的人類考古學發現，「日本侵華期間北京人頭蓋骨化石神祕失蹤了，至今都是一個世紀之謎」。

霍政欣表示，直到今天日本還是沒有返還它從中國劫掠而去的文物，「這應該引起我們中國從政府到民間的高度重視」，他認為，歸還侵華戰爭期間劫掠的文物是矯正歷史不公，恢復歷史正義的一個必然的行為。同樣是二戰，歐洲戰場戰後，納粹德國劫掠文物的歸還已得到系統解決；同樣在遠東，日本殖民朝鮮半島時期，從朝鮮半島劫掠文物的回歸在戰後也得到相當系統的解決，「唯獨日本侵華期劫掠中國的文物一直沒有得到解決」。

事實上，日本數次向中國歸還文物，但與日本掠奪的中國文物數量和等級相比，迄今為止回到中國的被劫文物遠遠不成比例；僅書籍一項，美方估計中國在戰時損失1500萬冊以上，比中國相關機構的估算數字高得多。

而在七七事變87周年前夕，中國公布731部隊「身上申告書」檔案，揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包含曾向常德投撒36公斤的鼠疫跳蚤。

央視新聞指出，日軍侵華期間的戰時日誌《井本日誌》中記載，1941年11月4日，侵華日軍731部隊航空班的增田美保駕駛轟炸機，把36公斤的「粟」投撒到湖南常德。「粟」是「鼠疫跳蚤」的代號，36公斤鼠疫跳蚤當時被麥粒、穀子、破棉絮、爛布條裹挾著，在常德著陸。

此前，央視曾揭露日軍當時研究指出，5克鼠疫跳蚤可殺傷615中國平民。

日本 納粹 德國

上一則

東莞化工廠爆炸火球衝天 周邊廠家玻璃全碎 官方：無傷亡

下一則

山東暴雨 濟南降下700個大明湖 臨沂新娘成「小澆妻」

延伸閱讀

人口老化無法逆轉 成人尿布銷量超過嬰兒

人口老化無法逆轉 成人尿布銷量超過嬰兒
日本5月基本工資 創1993年來最大幅躍升

日本5月基本工資 創1993年來最大幅躍升
日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景留影

日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景留影
出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任

出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇