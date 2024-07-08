我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

中學者：美國鼓吹競爭 讓AI治理難以合作

中國新聞組／北京8日電
北京清華大學AI國際治理研究院院長薛瀾。（中新社）
北京清華大學AI國際治理研究院院長薛瀾。（中新社）

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，如何監管其帶來的風險也成為各國政府課題。有中國學者指出，地緣政治衝突是AI全球治理所面臨的重大問題，在美國鼓吹競爭的情況下，雙方要合作更難。也有美國學者坦言，美國在AI領域「有主權目標」，並想尋求保持「領先地位」。

觀察者網報導，「前沿AI安全和治理論壇」5日在上海舉行，全球多名學者參與討論AI治理理念、AI監管的立法進程、AI的全球挑戰、國際合作等問題。會上，清華大學AI國際治理研究院院長薛瀾表示，一些美國專家想要與中國合作需要提交報告，一些企業也擔心因合作遭到制裁，「在這樣一種環境下談合作，我覺得很困難」。

美國柏克萊加州大學人類兼AI中心執行主任馬克．尼茲伯格（Mark Nitzberg）也坦言，美國在AI領域有主權目標，尋求保持美國的「領先地位」。

薛瀾指出，地緣政治矛盾是AI全球治理面臨的一個顯而易見的問題。自2017年以來，美國和中國的科技合作急劇下降，這對AI治理的合作產生了巨大的影響。「我們知道，美國的同事如果要跟中國合作，需要提交報告，做很多的工作。同時，我之前也有參與過相關的研究，很多公司不想參加，因為他們擔心可能會被列入名單」，他說，「在這樣一種環境下談合作，我覺得很困難」。

薛瀾表示，「美中競爭」是一個極具挑戰性的問題，「我們至少要看一下，怎麽樣創造一個安全的空間，讓技術人員和技術專家能夠互相合作，不用擔驚受怕」，否則很多東西都是無法實現的。

美國卡內基國際和平研究院主席馬里亞諾-弗洛倫蒂諾．奎利亞爾（Mariano-Florentino Cuéllar）也表示，AI治理是一個緊迫的問題，要想駕馭AI的風險就離不開國際合作，美中之間需要更多的協調合作。

AI 加州大學 柏克萊

上一則

中國主題樂園「量多而不強」 吸金力慘輸外國IP

下一則

日人蘇州遇刺案後 日大使促「恢復人員往來」

延伸閱讀

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權
分析：美大選後若出現混亂 中國可能視為侵台時機

分析：美大選後若出現混亂 中國可能視為侵台時機
卡內基基金會列傑出移民名單 黃仁勳也上榜

卡內基基金會列傑出移民名單 黃仁勳也上榜
畢業致詞喊愛國 浙大女生將就讀柏克萊加大…網民不爽

畢業致詞喊愛國 浙大女生將就讀柏克萊加大…網民不爽

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇