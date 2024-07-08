中學者：美國鼓吹競爭 讓AI治理難以合作

北京清華大學AI國際治理研究院院長薛瀾。（中新社）

人工智慧（AI ）熱潮席捲全球，如何監管其帶來的風險也成為各國政府課題。有中國學者指出，地緣政治衝突是AI全球治理所面臨的重大問題，在美國鼓吹競爭的情況下，雙方要合作更難。也有美國學者坦言，美國在AI領域「有主權目標」，並想尋求保持「領先地位」。

觀察者網報導，「前沿AI安全和治理論壇」5日在上海舉行，全球多名學者參與討論AI治理理念、AI監管的立法進程、AI的全球挑戰、國際合作等問題。會上，清華大學AI國際治理研究院院長薛瀾表示，一些美國專家想要與中國合作需要提交報告，一些企業也擔心因合作遭到制裁，「在這樣一種環境下談合作，我覺得很困難」。

美國柏克萊加州大學 人類兼AI中心執行主任馬克．尼茲伯格（Mark Nitzberg）也坦言，美國在AI領域有主權目標，尋求保持美國的「領先地位」。

薛瀾指出，地緣政治矛盾是AI全球治理面臨的一個顯而易見的問題。自2017年以來，美國和中國的科技合作急劇下降，這對AI治理的合作產生了巨大的影響。「我們知道，美國的同事如果要跟中國合作，需要提交報告，做很多的工作。同時，我之前也有參與過相關的研究，很多公司不想參加，因為他們擔心可能會被列入名單」，他說，「在這樣一種環境下談合作，我覺得很困難」。

薛瀾表示，「美中競爭」是一個極具挑戰性的問題，「我們至少要看一下，怎麽樣創造一個安全的空間，讓技術人員和技術專家能夠互相合作，不用擔驚受怕」，否則很多東西都是無法實現的。

美國卡內基國際和平研究院主席馬里亞諾-弗洛倫蒂諾．奎利亞爾（Mariano-Florentino Cuéllar）也表示，AI治理是一個緊迫的問題，要想駕馭AI的風險就離不開國際合作，美中之間需要更多的協調合作。