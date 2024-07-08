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中國將與白俄羅斯聯合軍演 離烏克蘭僅50公里…引國際關注

中國新聞組／北京8日電
中國和白俄羅斯將於7月上中旬在白俄羅斯舉行陸軍聯合訓練。圖為中國國家主席習近平（右）出席上海合作組織高峰會期間會見白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（新華社）
中國和白俄羅斯將於7月上中旬在白俄羅斯舉行陸軍聯合訓練。圖為中國國家主席習近平（右）出席上海合作組織高峰會期間會見白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（新華社）

據中國國防部網站7日消息，中國和白俄羅斯兩國軍隊將於7月上中旬在白俄羅斯布列斯特市（Brest）附近地域舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練。由於時值白俄羅斯剛成為上海合作組織成員國，中國國家主席習近平又在致辭時稱各國要攜手抵制外部干涉，聯訓場地近波蘭邊境，向南約50公里就是烏克蘭邊境，引發國際關注。

中國國防部表示，此次聯訓以執行反恐怖行動任務為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同完成營救人質、聯合反恐怖行動等課目演練，旨在提升參訓部隊訓練水平和協同能力，深化兩國陸軍務實合作。

據新華社報導，4日舉行的上海合作組織峰會上，白俄羅斯成為上合組織第10個正式成員國。同一日，習近平也與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。

聯訓地點布列斯特市是白俄羅斯鄰近波蘭邊境的城市，向南約50公里就是烏克蘭邊境。據央廣網報導，白俄羅斯武裝力量副總參謀長庫普里亞紐克（Vladimir Kupriyanyuk）5日表示，北約部隊正集結在白俄邊界西部，烏克蘭在白俄南部邊境加強兵力。盧卡申科此前也稱，北約想將白俄羅斯拖入戰爭，警告烏克蘭不要玩火。

觀察者網專欄近日指出，中白兩國在軍事領域的合作範圍近年愈來愈廣泛，直至2018年中，雙方軍隊已進行多次聯合訓練。中白夥伴關係被白俄羅斯視為對北約在該地區影響力的制衡對沖，也是對與西方大國日益緊張的地緣政治關係的回應。

然而，盧卡申科強調，中白軍事合作關係不針對第三國，這是兩國戰略態勢的重要方面，這一立場對於維護地區穩定和避免不必要的局勢升級至關重要。

此外，伊朗於當地時間5日進行第二輪總統大選，由改革派候選人裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）勝出。習近平致電道賀指出，面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作，願與其引領中伊全面戰略夥伴關係向縱深推進。

白俄羅斯 烏克蘭 北約

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