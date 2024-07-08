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中英緊張？李強晚了1天才致賀新英相 比前幾任遲

中國新聞組／北京8日電
在英國工黨贏得大選並組閣兩天後，中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相。（路透）
在英國工黨贏得大選並組閣兩天後，中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相。（路透）

英國工黨4日在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為英國首相入主唐寧街10號。中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相，並指中國「高度重視」中英關係，兩國加強協調合作，符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對全球挑戰。

據新華社，李強表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國加強協調合作，符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對全球挑戰。中國政府高度重視中英關係，願同英國新一屆政府一道努力，鞏固政治互信，擴大互利合作，密切人文交流，助力各自經濟社會發展，共促進世界和平、穩定、繁榮。

路透指出，英國國會大選5日結果出爐，工黨取得下議院412席的壓倒性勝利，結束保守黨14年的執政。工黨黨魁施凱爾按當天慣例前往白金漢宮晉見英王查理三世（King Charles III），正式任命為新任英國首相。

值得一提的是，此次中國的賀電相較前幾任英國首相而言，明顯略為延遲。

英國的前兩任首相，包含2022年9月6日就任的特拉斯（Liz Truss）、同年10月25日就任的蘇納克（Rishi Sunak）、中國官媒新華社都是隔日就發布時任中國總理李克強的賀電。

美國之音報導，與此形成鮮明對比的是，當伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）6日確定當選幾個小時後，中國國家主席習近平便致電裴澤斯基安，向他表示祝賀。

法新社引述英國貿易部的數據說，中國去年是英國第五大貿易夥伴。但是兩國的外交關係近年來卻持續處於惡化中。

除了因香港人權問題引起的紛爭，中英兩國近來也互相指責對方對自己進行間諜活動。英國調查並逮捕了涉嫌為中國安全機關工作的幾位人士，而北京則公開指責英國軍情六局招募中國政府工作人員為其進行間諜工作。

施凱爾對英中關係的公開發言不多，但他去年表示，英國需要在貿易、商務和技術等問題上擺脫對中國的「依賴」，但同時承認在應對氣候變遷等問題上合作的重要性。他表示，英國在對華關係上關鍵是要在經濟利益和安全利益之間做好平衡。

施凱爾 李強 間諜

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