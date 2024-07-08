美媒：印度擬放寬對中工人簽證 補專業技術缺口

2020年後，以新冠疫情暴發和中印邊境衝突為理由，印度對中國企業實施「亞洲最嚴格的限制措施」，包括嚴格限制對中國簽證發放和投資。（取材自觀察者網微博）

印度 與中國經貿關係持續發生變化。有美媒報導指出，印度為彌補技能缺口並促進當地製造業和技術進步，當局政府決定向特定行業的中國工人發放簽證 。同時，中國駐印度大使徐飛洪近日表示，中印應繼續推進各層級、各領域對話，「不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作」。

美國之音報導，印度工業在某些關鍵領域一直難以找到合適人才，透過促進具有專業技能和專長的中國專業人員進入，印度政府盼能彌補此一差距並加速印度工業的增長，等於允許中國公民為參與印度「生產關聯激勵計畫」（PLI）的公司工作。

美國之音報導指，印度的很多行業都需要中國專業人員，因為在大多數電氣和電子領域，對中國的關鍵部件高度依賴。但企業的需求與國家安全關切面臨衝突。

中國媒體觀察者網曾指出，2020年後，以新冠疫情 暴發和中印邊境衝突為理由，印度對中國企業實施「亞洲最嚴格的限制措施」。據悉，在邊境衝突之前，印度每年向中國公民發放約20萬張簽證，然而到2024年，目前已驟降至約2000張左右。

此外，中國駐印度大使徐飛洪5日在其「到任招待會」上表示，「中方希望自己發展得好，也希望印度發展得好，樂見印度國家建設不斷取得新成就，並在國際地區事務中發揮建設性作用」，他表示要「繼續推進各層級、各領域對話」，通過溝通增進理解和互信。

徐飛洪坦言，中印作為鄰居，「存在分歧很正常」，關鍵是要妥善處理。「我們不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作，更不能讓兩國發展進程和兩國關係大局受到干擾」。