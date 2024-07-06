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洞庭湖決口一度超過226公尺 央視：已封堵66公尺

記者廖士鋒／即時報導
洞庭湖決口引起巨大關注，圖為新華社7直播畫面。（取材自新華社直播）
洞庭湖決口引起巨大關注，圖為新華社7直播畫面。（取材自新華社直播）

連日來的大雨影響下，洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺，官媒央視新聞表示目前已經封堵66公尺，湖南官媒強調，要「堅決打贏這場硬仗」。

7月5日下午，湖南華容團洲垸洞庭湖一線堤防決堤，洞庭湖大決提擴張至226公尺，淹沒面積47.64平方公里，當局疏散數千民眾，並動員數千人員協助搶救。

央視新聞6日晚間指，截至當晚20時，洞庭湖226公尺決口已封堵66公尺。目前，封堵工作正在全力進行中。大陸應急管理部救援協調和預案管理局副局長劉新軍介紹，初步研判，六至七天可以完成最後封堵任務。

據新湖南客戶端7日消息，截至7月7日零時，團洲垸潰口已通過搶築裹頭、雙向「進佔」等方式，封堵了34公尺左右，當前平均封堵進度為每小時約4公尺左右。

中共湖南省委機關報湖南日報指出，當此之際，唯有咬緊牙關、迎難而上，發揚不怕疲勞、連續作戰的優良作風，全力以赴、頑強奮戰，堅決打贏這場硬仗，「才能不辜負黨中央期望，不辜負習近平總書記期待，不辜負中央部委和兄弟省市對我們的大力支持，不辜負人民群眾的殷切期待」。

洞庭湖決口影響重大，湖南岳陽市華容縣防汛抗旱指揮部發佈「告全縣父老鄉親書」，呼籲廣大群眾遠離堤防決口區域，不聚集、不圍觀；鄰里之間發揮互幫互助、互相協作的團結合作精神，確保自身安全。同時要求民眾儘量不要前往花注路、S222繞城插旗、注滋口方向，以免影響救災搶險和物資保障車輛的通行。

習近平 中共

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