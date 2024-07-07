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歐美關稅夾擊 中電動車繞道搶進非洲 不讓「華為時刻」重演

中國新聞組／北京7日電
中國電動巴士促進肯尼亞減排降碳，圖為一輛電動巴士行駛在肯尼亞內羅畢街頭。（新華社）
中國電動巴士促進肯尼亞減排降碳，圖為一輛電動巴士行駛在肯尼亞內羅畢街頭。（新華社）

面對歐美的關稅夾擊，中國電動車領先品牌商已加速出海，在東盟、南美市場之外，又爭先恐後繞道搶進非洲這一新興市場。中國車商稱，歐美加徵關稅反促使他們更快尋找替代市場，不會重演「華為時刻」。而歐盟也公布了調查報告，指加徵關稅是因中國電動車商已成中國政府的工具，歐洲車商正面臨「實質性損害和威脅」。

據觀察者網引述南華早報5日報導，深耕東盟市場、搶占南美市場之餘，非洲正成為一眾中國電動汽車製造商新的熱望所在。比亞迪、吉利汽車、東風汽車、長城汽車和上汽集團等中國電動車領先品牌正搶進摩洛哥、南非、盧安達等非洲國家布局。在肯亞首都奈洛比等地，中國電動汽車組裝裝配線也在加速引入。

報導稱，儘管面臨當地基礎設施欠缺和能源不穩定等挑戰，但隨著非洲多國政府出台支持電動汽車產業發展的政策措施，日益受到非洲市場青睞的中國電動汽車將在幫助非洲推動汽車產業電動化轉型、促進經濟和環境的可持續發展等方面發揮重要作用。

面對美歐聯手圍堵，中國電動汽車品牌哪咤副總裁周江指出，關稅反而促使中國企業尋找替代市場，非洲、東南亞和南美市場都在考慮範圍之內。哪咤已在泰國、印尼設廠，且正在馬來西亞設第三家海外工廠。預計兩年內將產品銷往20個非洲國家，實現年銷售量突破兩萬輛的目標，同時提供培訓和技術轉讓資源，在肯亞本地生產電動汽車。

據報導，認為非洲這一新興市場是電動汽車發展的巨大機遇，進而積極布局的，還有比亞迪、吉利汽車、東風汽車、長城汽車和上汽集團等中國電動車領先品牌。在南非，比亞迪去年就發布了SUV車型「Atto3」引發當地熱議。這是繼長城歐拉之後，進入南非市場的第二款中國電動車。今年以來，比亞迪又先後打入盧安達、摩洛哥市場。

另據德國之聲報導，歐盟委員會周目公布了對中國電動車市場九個月的調查結果指出，中國政府對其汽車製造商的嚴格控制，使得這些企業無法作為尋求利潤最大化的理性市場經營者，而實際上成為政府的工具。因此，報告得出結論，歐洲汽車製造商面臨的「實質性損害和威脅」是顯而易見且迫在眉睫。

報告中最具揭示性的是對各公司政府補貼核心類型的詳細分析，並以此作為各公司關稅的基礎，例如，中國政府和上汽集團（SAIC）在合作方面表現消極，因此被徵收37.6%的最高關稅。相比之下，比亞迪（BYD）和吉利（Geely）由於表現出一定程度的合作，分別面臨17.4%和19.9%的關稅。

海格、比亞迪等中國品牌的電動車為迪拜氣候大會提供擺渡巴士的服務，圖為人們從海格電...
海格、比亞迪等中國品牌的電動車為迪拜氣候大會提供擺渡巴士的服務，圖為人們從海格電動巴士下車。（新華社）

關稅 電動車 南非

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