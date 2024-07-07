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在美治療膝關節…達賴迎89歲生日 影片駁健康欠佳

中國新聞組／北京7日電
西藏精神領袖達賴喇嘛6日在美國迎來89歲生日。（路透）
西藏精神領袖達賴喇嘛6日在美國迎來89歲生日。（路透）

西藏精神領袖達賴喇嘛6日在美國迎來89歲生日。他表示日前接受了膝關節手術，目前正在復元中，並感覺「身體狀況良好」，澄清關於他健康狀況不佳的傳言。

路透報導，流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛正在美國休養，他透過影片表示：「最近我做了膝關節手術，我的膝關節有點問題。不過，我正在康復中，完全沒問題。」

他說：「可能有人試圖利用我的健康狀況來混淆視聽，說達賴喇嘛去了醫院，正在接受治療等等，讓我的病情聽起來很嚴重。你們不必相信這些不實的訊息。」

達賴喇嘛曾表示，會在他90歲前後就他未來轉世的時間和地點等問題作出澄清，「我現在也快90歲了，但我並不覺得不健康，只是腿部有些小小的不適。我要感謝西藏內外的藏人同胞在我生日為我祈禱，」達賴喇嘛在生日影片中表示。

另據印度媒體報導，達賴喇嘛6月23日抵達紐約做膝蓋手術。他的座車抵達曼哈頓的飯店時，好幾百名支持者在飯店外向他歡呼問好。目前尚不清楚的是拜登總統或美國政府高層官員是否會與達賴喇嘛舉行會晤。

拜登入主白宮後還沒有會晤達賴喇嘛，而先前多位美國總統都曾邀請達賴喇嘛前往白宮作客。

不過，在達賴喇嘛離開西藏流亡政府所在地的印度達蘭薩拉之前，由美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Mike McCaul）和前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領的一個跨黨派代表團曾前往那裡，與達賴喇嘛及藏人行政中央的官員分別舉行了會晤。

達賴喇嘛因在流亡期間仍為西藏理念奮鬥，於1989年獲頒諾貝爾和平獎，中國政府1950年以解放「農奴」為由派兵進入西藏，達賴喇嘛於1959年逃往印度；隨著達賴喇嘛年齡漸長、開始與健康問題搏鬥，選定繼承者便成為在中國爭取更多自治權、或為完全獨立而奮鬥的藏人迫在眉睫的問題。

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