汪文斌履新駐柬大使 深化鐵桿友誼 他曾是外交部發言人天團

中國外交部前發言人汪文斌（左）5日抵達柬埔寨金邊國際機場履新。（取材自環球時報）

據央視報導，中國國家主席習近平 根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，其中，外交部前發言人汪文斌任免為中華人 民共和國駐柬埔寨王國特命全權大使，他已於5日抵達金邊國際機場，由柬埔寨外交部禮賓司副司長索卡·帕多拉以及中國駐柬使館工作人員到機場迎接。

根據環球時報報導，汪文斌在機場向媒體發表簡短講話。他表示，出任第18任中國駐柬埔寨大使，深感使命光榮、責任重大。中柬兩國有著深厚的傳統友誼。習近平主席曾援引柬埔寨諺語「信任如樹」來形容中柬關係。西哈努克太皇曾把柬中友誼比作「永不凋謝的鮮花」。中柬友好在兩國深入人心，中柬「鐵桿」友誼已成為國際關係中的典範。

汪文斌表示，願同中柬各界朋友一道，接過賡續中柬友好的「接力棒」，堅定不移落實兩國領導人達成的重要共識，為鞏固和深化中柬「鐵桿」友誼而不懈努力，推動新時代中柬命運共同體建設取得更加豐碩的成果，更好造福兩國人民。

柬埔寨最大中文媒體「柬中時報」報導，曾是「中國外交部發言人天團」成員的汪文斌亮相金邊，吸引了大批記者前往現場採訪，情況與其他外國大使有別。

隨後，汪文斌乘車經習近平大道、洪森大道、西哈努克大道、毛澤東大道等抵達中國駐柬使館。

據公開資料顯示，1971年出生的汪文彬自1993年進入中國外交部工作，曾先後在中國外交部西歐司、政策研究室、辦公廳等部門工作，並曾任駐突尼西亞大使。2020年7月，他成為中國外交部第32任新聞發言人，最後一次主持外交部例行記者會是在今年5月24日。

近年來已有多名中國外交部前發言人出任要職；在汪文斌前傳出升官的是「女戰狼」華春瑩 ，她上月底獲任命為外交部副部長，是5名副部長中唯一一名女性。