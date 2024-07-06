我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

他分享喬氏超市「4大雷品」 內行人曝美味吃法：你沒吃對

洞庭湖潰堤後…湖南水庫也發生滲漏 轉移群眾千餘人

中國新聞組／北京7日電
湖南平江縣九峰水庫大壩也發生滲漏。（取材自央視新聞）
湖南平江縣九峰水庫大壩也發生滲漏。（取材自央視新聞）

洞庭湖5日潰堤後，湖南平江縣九峰水庫大壩6日也發生滲漏險情，目前當地正在抓緊搶險，已組織轉移群眾1000餘人。

央視新聞報導，6日上午7時10分左右，湖南省水利廳緊急派遣應急搶險專家組奔赴現場。專家在現場發現，大壩高程98.0m處（水庫水位125.30m）涵管內有渾濁水體滲出，水質呈黃色，偏冷，水體含砂礫。經初步分析研究，本次滲漏險情的漏水主要來源為：大壩內坡左側原塌陷隱患區滲漏至原底涵集中出流，險情有發展趨勢。

這一處塌陷隱患區7月5日11時左右被巡查人員注意到，發現大壩原有排水棱體坡腳有較大滲水，開挖後發現有一根直徑300mm的壩下廢棄砼涵管（經現場踏勘，是建壩時遺留的老涵管），且有渾濁水流出。發現險情後，平江縣已採取以下措施：

一是降低水位，騰空庫容，開啟輸水隧洞放水閘閥，安排15套200mmPⅤC倒虹吸吸管、3台大型抽水機放水；二是組織挖機2台，砂石料15車共300噸，目前已填充30噸。

截至7月6日17時，平江縣已組織九峰水庫大壩周邊近壩沿河群眾做好轉移準備；搶險人員、機械設備已到達搶險現場投入使用；內坡防滲鋪蓋黏土料場已選定，庫區施工浮台正在搭設中；大壩沉降位移監測已按計畫啟動，外坡下游滲流監測設施已啟動。

新華社報導，據處險現場專家介紹，目前，水庫水位已降至125米，險情初步得到有效控制，暫不準備大規模人口轉移。

上一則

中國動畫電影「團圓令」開機 全流程將採AI技術製作

延伸閱讀

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無效 近6000人疏散

湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無效 近6000人疏散
湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無功 近6000人疏散

湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無功 近6000人疏散
洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉

洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房