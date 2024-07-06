反制歐盟加稅 中18日開白蘭地反傾銷聽證會

中國國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏並肩走在愛麗舍宮前。（路透）

歐盟 5日起對中國進口電動汽車加徵最高37.6%的臨時反補貼稅，中國商務部同日於官網公告，將於本月18日針對進口自歐盟的白蘭地召開反傾銷案聽證會。這被視為是繼6月17日宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查後，北京又一個反制行動。

商務部日前公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。預計於本月18日召開的聽證會，內容為相關白蘭地反傾銷案產業損害、因果關係及公共利益有關事項。

法廣（RFI）稱，北京之所以挑選白蘭地和豬肉作為報復對象，目的是要說服這兩項產品的主要生產國法國和西班牙加入德國 行列，因為這兩國一直是歐盟限制措施的最堅定支持者，德國則希望遊說歐盟執委會停止徵收關稅。去年，德國汽車製造商的銷售額有1/3來自中國。

法國總統馬克宏5月會見到訪的中國國家主席習近平 時，曾特意贈送法國兩品牌白蘭地給習近平。

馬克宏在雙方會面之後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施。

另外，被加徵37.6%稅率的上海汽車集團5日則聲明，將要求歐盟執委會就中國電動車被徵收臨時反補貼稅召開聽證會，進一步依法行使抗辯權。聲明表達反對人為設置新能源汽車貿易壁壘，並呼籲公平競爭的市場秩序，強調唯有通過開放的對話合作，中、歐才能共同構建全球綠色低碳經濟。