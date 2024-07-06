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中國首個全尺寸開源公版人形機器人「青龍」亮相

特派記者陳宥菘／上海6日電
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展館入口處有號稱「18金剛」的18具人形機器人一字排開，其中包含大陸發布的全球首個全尺寸開源公版人形機器人「青龍」。(記者陳宥菘／攝影)
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展館入口處有號稱「18金剛」的18具人形機器人一字排開，其中包含大陸發布的全球首個全尺寸開源公版人形機器人「青龍」。(記者陳宥菘／攝影)

世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展會現場共展出25具人形機器人，除了特斯拉二代Optimus外，展館入口處有號稱「18金剛」的18具人形機器人一字排開，其中包含全球首個全尺寸開源公版人形機器人「青龍」在現場發布與展出。

來源：XTech

打造此開源機器人的央企「人形機器人上海有限公司」市場部人員向本報表示，「青龍」不論軟硬體皆是開源，相較於自主研發，其公司更大的責任在於服務國家戰略，要為中國的人形機器人產業搭建生態和平台。

該公司除了發布「青龍」，另還發布了中國首個全尺寸人形機器人開源社區。該人員表示，除了開源，該平台也類似一個論壇，能讓中國甚至是全球範圍內人形機器人的愛好者、研究者都可以在平台上相互分享與學習。

該公司去年12月在工信部指導、上海市政府支持下成立，並在今年5月由工信部授牌「國家地方共建人形機器人創新中心」。該人員表示，所謂「國家地方」指的就是「國家與上海」，其他省份也會陸續建立這樣的創新中心。

她指出，一般公司會以產品要賣出去、要盈利為目標，但其公司更多的是「做生態」，是要服務於人工智慧產業，因此透過開源，進而拉動很多高校與企業加入開發。該中心還會進行「企業孵化」，讓更多的中小型企業加入到人形機器人的研發行列，促使產業更快速的發展。

她進一步舉例，「青龍」的手是來自清華大學的靈巧手，其中心也與上海交大、上海大學等專注於人形機器人專業研究的高校建立聯繫。目前參與機器人開源測試的，則有樂聚機器人、達闊機器人等，「基本上位於上海的人形機器人都是我們非常密切的合作夥伴」。

活動現場，開普勒探索機器人公司亦展出了人形機器人。公司執行長胡德波向本報表示，開普勒人形機器人的主要用途就是「替代藍領工人」，尤其在倉儲物流、製造業，或是特種行業，例如保全巡邏、重工製造等。他並透露，自己公司的客戶包含中美物流快遞行業的巨頭，以及汽車工廠等。

其將於7月下旬發布第五代機器人，並於10月啟動小批量量產，是首次開啟交付，預計售價為3萬美金。胡德波指出，這個售價已達到可以進入商用的水準，且以歐美市場來講，對應藍領工人的成本，替代成本效應非常高，現在的售價便能滿足投資回報的要求。

由於中國工資較低，比較成本後，是否意味著人形機器人未來主要會在歐美市場應用？胡德波說，中國是製造業大國，藍領的需求非常強，且年輕人也不願進工廠，人力需求的缺口很大，所以中國也會是海量市場。

特斯拉執行長馬斯克曾舉例Optimus人形機器人將以2萬美元的價格出售，胡德波認為，只要產量到了一定的水準，這個價格「完全可以達到」。

世界人工智慧大會7月4日至6日在上海舉行，本屆大會以「以共商促共用 以善治促善智」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。具身智慧領域將展出45款智慧機器人，其中包含25款人形機器人，展出企業包含特斯拉、宇樹科技、傅利葉、達闥等。大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議。

開普勒探索機器人公司在現場展出人形機器人，公司執行長胡德波說，此機器人的主要用途...
開普勒探索機器人公司在現場展出人形機器人，公司執行長胡德波說，此機器人的主要用途就是「替代藍領工人」。(記者陳宥菘／攝影)

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