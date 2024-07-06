我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

防中傳統晶片大量流入 歐盟徵求行業看法

中國新聞組／北京6日電
北京設立400億美元的國家投資基金，以強化半導體生產。(路透資料照片)
北京設立400億美元的國家投資基金，以強化半導體生產。(路透資料照片)

為了避免中國低端晶片大舉入侵歐洲市場，歐盟已開始徵求該地區半導體行業對中國擴大傳統製程晶片生產的看法，提前制定應對措施，

美國之音引述路透報導，傳統製程晶片一般指28納米以上的上一代晶片，它的功能無法與七納米、五納米晶片相比，但卻廣泛應用於汽車、洗衣機、醫療設備等日常科技產品。中國在這方面的生產和市場占據主導地位

歐盟執行機構歐盟委員會已在對晶片行業和主要晶片使用企業進行的兩項自願調查之前就發出了徵求反饋的通知。這些反饋預計在今年九月可以收回。

目前尚不清楚這項研究將會導致歐盟採取什麼行動。但是，隨著歐盟為保護其產業免受中國競爭的衝擊而展開的行動的逐步推進，布魯塞爾和北京之間的緊張關系正在持續提升。

報導指出，中國電動車行業正在加大投資力度和增加國家補貼，擴大傳統製程晶片的生產。中國這樣做的部分原因是美國主導的旨在限制中國購買或製造更先進的電腦晶片的行動。

去年九月，北京宣布設立規模達400億美元的國家投資基金，以強化半導體生產。中國的這個舉動引起西方國家相關產業的擔憂，它們呼籲本國政府採取行動支持本國晶片製造商。

從短期來看，中國的投資將減少對外國製程晶片的依賴，但西方政府擔心中國加大傳統製程晶片生產可能產生的長期影響，比如這會導致電器和汽車所需晶片出現供應過剩的問題。

晶片 歐盟 投資

上一則

上海神祕監獄提籃橋 4000囚室曾擠8000人

下一則

反制歐盟加稅 中18日開白蘭地反傾銷聽證會

延伸閱讀

挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億

挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億
因AI推動晶片復甦 三星電子Q2營運利潤激增逾15倍 優預期

因AI推動晶片復甦 三星電子Q2營運利潤激增逾15倍 優預期
歐盟電動車加稅上路 中「水滴石穿」爭取11月終裁前翻轉

歐盟電動車加稅上路 中「水滴石穿」爭取11月終裁前翻轉
中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮