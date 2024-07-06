防中傳統晶片大量流入 歐盟徵求行業看法

北京設立400億美元的國家投資基金，以強化半導體生產。(路透資料照片)

為了避免中國低端晶片 大舉入侵歐洲市場，歐盟 已開始徵求該地區半導體行業對中國擴大傳統製程晶片生產的看法，提前制定應對措施，

美國之音引述路透報導，傳統製程晶片一般指28納米以上的上一代晶片，它的功能無法與七納米、五納米晶片相比，但卻廣泛應用於汽車、洗衣機、醫療設備等日常科技產品。中國在這方面的生產和市場占據主導地位

歐盟執行機構歐盟委員會已在對晶片行業和主要晶片使用企業進行的兩項自願調查之前就發出了徵求反饋的通知。這些反饋預計在今年九月可以收回。

目前尚不清楚這項研究將會導致歐盟採取什麼行動。但是，隨著歐盟為保護其產業免受中國競爭的衝擊而展開的行動的逐步推進，布魯塞爾和北京之間的緊張關系正在持續提升。

報導指出，中國電動車行業正在加大投資 力度和增加國家補貼，擴大傳統製程晶片的生產。中國這樣做的部分原因是美國主導的旨在限制中國購買或製造更先進的電腦晶片的行動。

去年九月，北京宣布設立規模達400億美元的國家投資基金，以強化半導體生產。中國的這個舉動引起西方國家相關產業的擔憂，它們呼籲本國政府採取行動支持本國晶片製造商。

從短期來看，中國的投資將減少對外國製程晶片的依賴，但西方政府擔心中國加大傳統製程晶片生產可能產生的長期影響，比如這會導致電器和汽車所需晶片出現供應過剩的問題。