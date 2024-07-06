輝達降規H20晶片在中銷量破百萬 年營收料達120億美元

輝達公司創始人黃仁勳。(路透資料照片)

儘管AI晶大廠輝達 （NVIDIA）的中國業務受美國出口管制的影響，但輝達未來幾個月將交貨超過100萬組降規版H20晶片 。半導體研究機構估算，其數量幾乎是華為 Ascend 910B預計銷量的兩倍。分析師預測，輝達今年在中國的AI晶片營收仍將達120億美元。高需求也引發偷渡晶片潮，美媒揭露了可以在中國拿到輝達高端晶片的「地下網路」。

英國金融時報（FT）報導，輝達今春推出H20，因降規出貨，在中國銷售持續下滑，但摩根士丹利（大摩）和SemiAnalysis現在都表示，H20正大量出貨，受中國客戶歡迎，就算效能低於在美國銷售的晶片。

每組H20晶片的成本介於1.2萬美元到1.3萬美元間，預期輝達可望有超過120億美元的銷售額，超過去年度（截至今年1月底止）中國業務的103億美元營收。

大摩指出，H20買家都對這款晶片的潛在競爭力給予正面回饋，指稱「中國需求強勁」。SemiAnalysis首席分析師帕特爾（Dylan Patel）表示，H20「帳面上」效能看起來低於華為Ascend 910B，但實際上因H20的記憶體效能卓越，輝達還「領先一些」他估計華為同期將銷售55萬組910B晶片。

多數中國AI業者已根據輝達的生態系和軟體，打造自家AI模型，要轉換到華為的基礎設施可能耗時且所費不貲。

拜登政府2022年10月限制輝達出售最先進晶片給中國，去年底還進一步緊縮管制，輝達也陸續為中國市場開發降規版產品，包括H20。

在美國實施出口管制前，輝達超過25%的營收來自中國，即便H20銷售一如分析師預期，今年的中國營收占比可能只接近10%，但也反映輝達整體營收大幅成長。

另據法廣網引述華爾街日報報導，輝達晶片正通過「地下網路」偷偷被帶入中國。去年秋天，一名在新加坡留學的26歲中國學生回中國度假，他的行李箱裡除了衣服，還有6塊輝達先進製程人工智能晶片。該學生稱每帶回一塊晶片就能得到100美元的報酬。

網上至少有70多家分銷商公開宣傳他們有受限制的輝達晶片，許多賣家表示，他們每個月供應的輝達高端晶片達數十塊。報導指出，輝達晶片的供應非常穩定，這些賣家大多接受預訂單，並承諾在幾周內交貨。有些商家還出售整台服務器，每台服務器通常包含8塊輝達高端晶片，售價高達約30萬美元。