福建艦第3次海試 甲板現殲15戰機

解放軍海軍首艘國產大型航空母艦福建艦3日上午開啟第三次試航。（取材自微博）

中國解放軍 海軍首艘國產大型航空母艦福建艦3日上午在拖輪護航下離開上海江南造船廠碼頭駛向大海，開啟第三次試航任務。這次試航離上次試航回港僅十多天，離第一次試航完成也不到兩個月。本次是否搭載殲15，也是關注重點之一。

據港媒報導，由網友拍攝到的圖片可以看到，這次試航的福建艦和之前最大不同是甲板上停了一架殲15戰機。有網友認為是1:1模型，也有人認為調派一架殲15上艦參加試航沒有什麼難處。而殲15出現在福建艦甲板並一起出航，顯示這次試航有科目和艦載機相關。

港媒引述觀察者網文章指出，福建艦在一個多月的時間開始第3次試航，其試航進度甚至已經超過遼寧艦 和山東艦小半年的試航進度，相信福建艦之前的系統測試非常成功，也到了實施艦載機飛行試驗的時候。

文章還指出，遼寧艦和山東艦均前後9次出海試航、耗時一年多才交付給部隊。福建艦作為大型電磁彈射器航母首艦，出海試驗更複雜，測試項目更多，它能夠和遼寧艦和山東艦樣，在首次試航一年半後交付部隊使用也已不錯了。

此外，觀察者網此前引述軍事專家宋曉軍觀察，與前兩艘航空母艦相比，福建艦完全是國產化的設計和建造，噸位、設備和它所具有的功能也更多。由於新技術多，如代表性的電磁彈射器軌道，不僅是單個技術要足夠成熟，技術之間還要相互配合形成整體的系統。