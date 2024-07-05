特斯拉被視為「國產車」 首度納入江蘇政府採購名單

上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會，圖說特斯拉汽車展台。（取材自澎湃新聞）

特斯拉 汽車有望成為中國官員座車，江蘇政府採購網最新公告顯示，特斯拉Model Y休旅車進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，這也是特斯拉汽車首次進入政府採購目錄。這是全中國首宗特斯拉進入政府採購目錄的案例。當地政府表示，政府不採購進口貨物，但特斯拉不屬於進口，屬於國產車。

特斯拉此前因美中科技戰關係，一度被官方封殺，甚至禁止民眾開特斯拉進入軍事單位或是政府單位，以避免重要機密資料外洩。直到日前中國總理李強 會見特斯拉執行長馬斯克後才解禁。

江蘇政府採購網最新披露的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍 公告（三）」顯示，特斯拉Model Y後輪驅動版進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，這也是特斯拉汽車首次進入政府採購目錄。

江蘇省政府採購中心表示，此次採購是特斯拉主動報名，採購中心根據參數和價格評判，認可特斯拉入圍資格。特斯拉Model Y後輪驅動版純電續航554公里，售價人民幣24.99萬元(約3.4萬美元)。

進入採購名單就會被採購嗎？江蘇省政府採購中心工作人員表示，要具體看各級機關事務管理局和使用部門採購部門的意向。這是開放式目錄，面向所有廠商，符合參數、價格，經過程式審核的車型都可入圍目錄，但使用者可選，也可以不選。

江蘇省政府採購中心表示，政府不採購進口貨物，進口貨物需特殊審批，但特斯拉不屬於進口，屬於國產的（車）。據了解，特斯拉上海工廠已實現超過95%的零組件國產化率。

中國汽車工業協會4月底公布一項測試通報。比亞迪、理想在內的六家新能源車企旗下76款車型通過合規要求，而特斯拉旗下的Model 3和Model Y也出現在此次名單之中。這也是特斯拉能夠進入政府採購名錄的重要一步。