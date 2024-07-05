白俄羅斯加入上合組織 習再批美分化 籲團結抵制干涉

中國國家主席習近平(左起)、哈薩克總統托卡耶夫、俄羅斯總統普亭、塔吉克總統拉赫蒙和白俄羅斯總統盧卡申科合影。(歐新社)

上海合作組織峰會昨在哈薩克 首都阿斯塔納登場，中國國家主席習近平 在發言中暗批美國，指面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，維持產業鏈供應鏈穩定通暢；面對冷戰思維要守住安全底線，面對干涉分化要攜手抵制外部干涉。

上合組織元首理事會第24次會議昨上午舉行，會議由輪值主席國哈薩克總統托卡耶夫主持，習近平、俄羅斯總統普亭等領導人與會。會議批准白俄羅斯 加入上合組織，成為第10個正式成員國。目前上合組織還有2個觀察員國和14個對話夥伴。會議還決定由中國接任2024至2025年度上合組織輪值主席國。

習近平發言稱，面對冷戰思維的現實威脅，要守住安全底線，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰；面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，聯手推動科技創新，維持產業鏈供應鏈穩定通暢，激發區域經濟內生動力；面對干涉分化的現實挑戰，要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。