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白俄羅斯加入上合組織 習再批美分化 籲團結抵制干涉

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平(左起)、哈薩克總統托卡耶夫、俄羅斯總統普亭、塔吉克總統拉赫蒙和白俄羅斯總統盧卡申科合影。(歐新社)
中國國家主席習近平(左起)、哈薩克總統托卡耶夫、俄羅斯總統普亭、塔吉克總統拉赫蒙和白俄羅斯總統盧卡申科合影。(歐新社)

上海合作組織峰會昨在哈薩克首都阿斯塔納登場，中國國家主席習近平在發言中暗批美國，指面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，維持產業鏈供應鏈穩定通暢；面對冷戰思維要守住安全底線，面對干涉分化要攜手抵制外部干涉。

上合組織元首理事會第24次會議昨上午舉行，會議由輪值主席國哈薩克總統托卡耶夫主持，習近平、俄羅斯總統普亭等領導人與會。會議批准白俄羅斯加入上合組織，成為第10個正式成員國。目前上合組織還有2個觀察員國和14個對話夥伴。會議還決定由中國接任2024至2025年度上合組織輪值主席國。

習近平發言稱，面對冷戰思維的現實威脅，要守住安全底線，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰；面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，聯手推動科技創新，維持產業鏈供應鏈穩定通暢，激發區域經濟內生動力；面對干涉分化的現實挑戰，要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。

成員國領導人簽署並發表「阿斯塔納宣言」，重申個別國家或國家集團單方面不受限制地加強全球反導彈系統將危害國際安全與穩定，成員國也將採取措施，防止任何違反尊重國家主權和領土完整原則的行為在本國領土發生，並將繼續堅決打擊恐怖主義、分離主義和極端主義。

中國國家主席習近平4日在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次...
中國國家主席習近平4日在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議。(新華社)

習近平 白俄羅斯 哈薩克

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