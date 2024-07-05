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世界人工智慧大會在滬開幕 李強提AI發展3建議 釋放智慧紅利

特派記者陳宥菘／上海4日電
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海舉行，本屆大會以「以共商促共用 以善治促善智」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議。(記者陳宥菘／攝影)
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海舉行，本屆大會以「以共商促共用 以善治促善智」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議。(記者陳宥菘／攝影)

中國國務院總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）開幕式上表示，各國應該相互協作，促進技術聯合克服難關、數據跨境流動、社會自由貿易和設施互聯互通，並加強技術研究和人才交流合作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

另據聯合國旗下機構發布報告稱，中國生成式AI產權申請近10年來達近4萬件，不僅位居全球之冠，也遠超第二名的美國6倍。不過有專家認為，儘管中國在專利申請數量上領先，但「品質」似乎仍落後美國。

人工智慧領域已成為美中科技戰的新戰場，美國陸續祭出從技術到投資的管控。在此之際，2024世界人工智慧大會開幕式昨在上海登場，這是中國國務院總理首次出席世界人工智慧大會。

李強提出三點建議，第一是深化創新合作，釋放智慧紅利。

他表示，各國在人工智慧的技術、數據、市場等方面各有優勢，彼此應該相互協作形成合力，以共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

第二是推動普惠發展，彌合智慧鴻溝。李強指出，當前人工智慧使用成本比較高，要積極地推進網路、算力、數據的普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的人工智慧服務。

第三是加強協同共治，確保智慧向上。李強指出，人工智慧帶來的風險是全球性的共同挑戰，各方應推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範。

德國之聲報導，世界智慧財產權組織 （WIPO）3日公布數據，在2014年至2023年間，中國提交了超過3萬8000項生成式人工智慧發明申請，位居次位的美國同期間則提交了6276件。中國的專利數量是美國的六倍。

據悉，中國提交的領域涉及汽車自動駕駛、出版及文件管理等。

排名居前位的申請者包括旗下擁有抖音、TikTok的中國企業字節跳動、中國電子商務巨頭阿里巴巴集團，以及創建ChatGPT的新創公司OpenAI的投資者微軟。

儘管中國提交的專利數據領先全球，但WIPO官員也坦言數量並不等同品質，在科技發展的早期階段，很難判斷哪些專利未來將具有市場價值或對社會具有變革性。

中國國務總理李強4日出席2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式並作主旨演講。...
中國國務總理李強4日出席2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式並作主旨演講。(記者陳宥菘／攝影)
中國國務院總理李強4日在上海出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別...
中國國務院總理李強4日在上海出席2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並致辭。這是開幕式後，李強同與會外方嘉賓、國際組織代表共同巡館。(新華社)
大陸國務總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式上表示，各國應該...
大陸國務總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式上表示，各國應該相互協作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。記者陳宥菘／攝影

人工智慧 李強 AI

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