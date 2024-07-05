中國偷運援俄軍武被攔截 分析：義大利選擇站隊美國

義大利近期兩度在美國要求下攔查來自中國的貨櫃船，扣押輸往利比亞的軍用無人機與裝備。圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）5月16日在北京會面。（美聯社資料照片）

義大利 近期兩度在美國要求下攔查來自中國的貨櫃船，扣押輸往利比亞的軍用無人機與裝備。義媒認為此事幕後意義重大，義大利攔截中國運給利比亞「挺俄悍將」的軍武，象徵義大利在美中競爭下站隊美國，對抗中俄聯盟。

6月28日，義國警方在南部雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）港口，攔查一艘從中國深圳開往利比亞城市班加西（Benghazi）的貨櫃船「Msc Apolline」，扣押其中偷渡的軍武用品；6月18日，義大利警方也曾在同一港口對中國船隻執行類似查緝行動，同樣查獲違法藏匿的軍武用品。

特別的是，兩次事件都是在中國船隻暫時停靠義大利港口後，由美國情治單位通報義大利政府前往查緝。

中國製軍武的輸送對象是利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar），他與莫斯科當局軍事結盟，並獲得俄羅斯 官方支持的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）效忠。俄羅斯副防長今年初會晤哈夫塔，傳出俄羅斯有意在利比亞東北部托布魯克（Tobruk）港設立海軍基地。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）4日披露義大利查緝藏匿中國軍武貨櫃船的細節，報導指出，「Msc Apolline」號從中國深圳出發後，繞行非洲，先在西班牙的瓦倫西亞（Valencia）、巴塞隆納（Barcellona）停留，但直到在義大利靠港後，美國政府才通報「貨櫃藏匿給哈夫塔家族的武器」，要求義大利政府前往查緝。

義大利晚郵報認為，美國政府並未在貨櫃船停靠西班牙時出手，等貨櫃船停靠義大利港口才通報，釋出強烈政治訊號；義大利政府選擇介入干預，也代表義大利願意與美國合作，在地緣政治上扮演更多角色。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年5月出訪利比亞時，就曾向利比亞強人哈夫塔喊話，要求「終結外國軍事勢力在利比亞的影響力」，盼利比亞不要繼續與俄羅斯軍事結盟。

義大利晚郵報指出，最近幾個月，俄羅斯將至少1800個民兵與大量武器從敘利亞運往利比亞的托布魯克港，俄羅斯似乎想利用白宮忙於加薩 戰爭與美國大選的時機，加速對利比亞與非洲的軍事滲透。

報導提到，美國決定對俄羅斯在利比亞的布局做出反制，除了近日接連攔截送往利比亞的中國軍武，美國財政部6月中旬也制裁了俄羅斯國營公司Jsc Goznak，該公司被控替利比亞強人哈夫塔印製價值10億美元的假鈔，用以支付俄羅斯民兵的費用。