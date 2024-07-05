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中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏並肩走在愛麗舍宮前。（路透）
中國國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏並肩走在愛麗舍宮前。（路透）

歐盟自5日起對中國進口電動車加徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，中國貿易救濟局隨即在同日於官網發布「關於召開相關白蘭地反傾銷案聽證會的通知」，宣布將於本月18日召開相關白蘭地反傾銷案聽證會。

公告指出，2024年1月5日，中國商務部發布公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。應馬爹利股份有限公司、Société Jas Hennessy & Co（軒尼詩）、埃．雷米馬丹公司以及有關外國行業協會等利害關係方申請，為保證調查程序的公平、公正、透明，根據「中華人民共和國反傾銷條例」第20條及商務部「反傾銷和反補貼調查聽證會規則」的規定，商務部貿易救濟調查局決定於7月18日在商務部召開相關白蘭地反傾銷案聽證會。

本次聽證會的內容為相關白蘭地反傾銷案產業損害、因果關係及公共利益有關事項。申請參加聽證會的利害關係方，應填寫「申請參加相關白蘭地反傾銷案聽證會登記表」。經商務部審查後確定的參加聽證會的各利害關係方名單、聽證會的具體時間、地點等事項將於日後公布。

據法廣報導，中國商務部今年1月宣布對原產於歐盟的進口白蘭地展開反傾銷調查，由於中國進口的白蘭地幾乎全部來自法國，此舉被視為是針對法國支持歐盟對中國電動車進行反補貼調查的報復行動。中國商務部長王文濤此前則表示，中方對歐盟白蘭地的調查與歐盟調查中國電動車無關。

法國總統馬克宏5月會見中國國家主席習近平，曾贈送法國兩品牌白蘭地。馬克宏於雙方會面後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施。

商務部 歐盟 電動車

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