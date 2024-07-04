聯合國結束審查中國人權紀錄 西方提改革建議遭拒

中國今天拒絕接受西方國家帶頭提出的人權改革建議，其中包括賦予香港 和新疆維吾爾 人更多自由的呼籲。中方也試圖在聯合國 （UN）會議上為自家的人權紀錄辯護。

路透社報導，聯合國人權理事會（UNHRC）今天在瑞士日內瓦（Geneva）的會議，讓中國人權紀錄的普遍定期審議（UPR）程序告一段落。

聯合國2022年一份報告指出，中國在新疆拘留維吾爾人和其他穆斯林，可能構成違反人道罪。中方否認有任何侵犯人權行為，並在人權紀錄審查過程中奮力擋下批評聲音。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）表示，中國在聯合國審查過程中，收到超過400項改革建議，並接受其中近7成建議。

中國駐日內瓦辦事處大使陳旭在會議中說，中國逐日達成人權進步與發展。他稱中國拒絕的建議有政治動機，且是以虛假消息、意識形態偏見或干預中國傳統主權為基礎；他並譴責試圖「抹黑和攻擊」中國的行為。

但批評中國的人說，近7成的建議接受率是在誤導視聽。

一名西方外交官指控中國「暗動手腳」，為制止批評而投入政治資本。路透社曾報導，中國遊說非西方國家，要求它們提出「建設性建議」，實則藉機稱讚中國人權紀錄。

英國駐日內瓦辦事處大使曼利（Simon Manley）向人權理事會抱怨，中國拒絕英方每一項建議，包括呼籲停止迫害維吾爾人、廢除香港國安法等。美國駐人權理事會大使泰勒（Michele Taylor）也對中國拒絕採取行動表達失望。

俄羅斯和甘比亞大使則給予中國讚賞。

這項針對中國的聯合國審查並非特例，所有國家每隔幾年都會在人權理事會經歷這項程序。人權理事會是聯合國內負責人權事務的主要政府間機構。