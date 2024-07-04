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剛與胡歌訪台 上海台辦主任鍾曉敏任上海市文旅局長

記者陳宥菘／上海即時報導
上海台辦主任鍾曉敏（中）再添新職，出任上海市文化和旅遊局局長。圖為鍾曉敏6月中旬率團訪問台北。(記者曾學仁／攝影)
上海台辦主任鍾曉敏（中）再添新職，出任上海市文化和旅遊局局長。圖為鍾曉敏6月中旬率團訪問台北。(記者曾學仁／攝影)

上海台辦主任鍾曉敏再添新職。上觀新聞報導，上海市十六屆人大常委會第十四次會議3日下午召開會議審議並表決通過了人事任免事項，決定任命鍾曉敏為上海市文化和旅遊局局長。此前在5月19日，鍾曉敏已以上海市文旅局黨組書記身分出席「5·19中國旅遊日」上海市主題活動。

值得注意的是，上觀新聞報導提到鍾曉敏「歷任」的職務，包含上海市長寧區委常委、副區長、區政府黨組副書記、一級巡視員、「上海市台辦主任」等職，意味著鍾曉敏已卸下上海台辦主任一職。

不過，據了解，鍾曉敏目前仍為上海台辦主任。她是在2021年2月獲任為上海台辦主任。而她在今年5月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長，如今再獲任命為上海市文旅局局長。

鍾曉敏6月中旬曾以上海台辦主任身分，率上海訪團至台北，為即將在7、8月舉行的雙城論壇探路。除拜會台北市長蔣萬安，鍾曉敏還考察台北環保、社會、文化等市政建設。

鍾曉敏也是2020年新冠疫情後首次有上海市台辦主任抵台，當時影星胡歌還與鍾曉敏搭同一班飛機抵台，被認為稍微緩和了當前兩岸關係緊繃氛圍。

公開資料顯示，鍾曉敏出生於1972年10月，法學博士學位，1995年7月開始參加工作。鐘曉敏在上海市服務資歷很深，曾任上海市商務委副主任、中國國際進口博覽局副局長，上海市長寧區委常委、副區長、區政府黨組副書記、一級巡視員等職。

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