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美難分身、內部矛盾 菲態度軟化 緩南海局勢

編譯江昱蓁／綜合報導

菲律賓與中國2日在馬尼拉召開「南海問題雙邊磋商機制第九次會議」，雙方同意緩解南海局勢，保持對話協商並管控矛盾分歧。菲國態度放軟，應與「馬德雷山號」的補給問題、菲國內部政治分歧和美國分身乏術有關。

近幾個月來，菲律賓向擱淺在仁愛礁的「馬德雷山號」運送補給物資，遭中國海警阻止，雙方動作愈來愈大，菲國指稱6月17日在執行補給任務時，中方海警船衝撞其海軍船隻，登船繳械造成數名菲國海軍人員受傷。

菲國政府1999年刻意擱淺在仁愛礁的「馬德雷山號」至今逾三周未補給，馬尼拉勢必要嘗試新一波補給任務，也讓美國政府格外關注，畢竟中菲擦槍走火，會讓與菲國簽有共同防禦條約的美國捲入。

金融時報引述一名菲國官員說法，與前幾輪會談不同，菲律賓總統馬可仕的國安會成員並未加入2日的中菲會談，而是讓外交部出面，「可能是透過排除國安單位參加尋求局勢降溫」。

2日的會談讓美國官員認為，「雙方都在努力降低情勢，形成某種共同事實，讓菲律賓能無限補給」。

華府已豪擲535億美元軍援烏克蘭，加上加薩衝突、台海情勢緊張，這些都讓華府左支右絀。

美國駐北京大使伯恩斯近日就表示，華府與北京正頻繁對話，避免南海衝突。此外，美國正逢總統大選年，選民不樂見美國被拖入南海火藥庫。

「馬德雷山號」事件也凸顯菲國內部矛盾。菲國國家海事委員會主任貝沙明稱北京登船並傷害菲國海軍人員為「誤會或意外一場」；菲國防長鐵歐多洛卻堅稱事件「是北京官方蓄意阻止菲國完成使命」，顯示政府內部各機構並未協調而立場不一。

此外，中國航空母艦「山東艦」日前已首度現身菲國附近海域航行，威懾意味濃厚。而美國正在進行環太平洋軍演，手上握有資源，卻沒有派艦到南海，讓菲國沒有底氣繼續升高態勢。

華府 加薩 烏克蘭

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