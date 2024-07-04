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美歐關稅大刀 對準中國低價電商Shein、Temu

編譯劉忠勇、記者謝守真／綜合報導
歐盟執行委員會擬提出取消現行150歐元免稅門檻的建議，恐衝擊中國跨境電商，圖為希音(Shein)。(路透)
歐盟執行委員會擬提出取消現行150歐元免稅門檻的建議，恐衝擊中國跨境電商，圖為希音(Shein)。(路透)

歐盟執委會正擬定計畫取消150歐元(約162美元)的免稅門檻，將對來自全球速賣通(AliExpress)、希音(Shein)與拚多多旗下Temu等中國電商的商品課徵關稅，以遏止歐盟所稱的劣質商品不斷自中國湧入。而美國也暫停六家報關行800美元「小額豁免」資格，並加強來自中國的包裹檢查，以免電商利用貿易漏洞取得「不公平獲利」。

英國金融時報引述三位知情人士透露，歐盟委員會將在本月稍晚時建議取消目前150歐元的免稅門檻。歐盟委員會稱，2023年有至少20億件申報價值低於150歐元的包裹從海外抵達歐盟，「電子商務的龐大數量正在考驗海關的極限」。

而據歐盟現行法規，從非歐盟國家網上購買價值低於150歐元的包裹，毋須繳納關稅。一名歐盟委員會官員稱，主要的目標平台是鎖定來自中國的Temu、AliExpress以及服飾商Shein等線上市場。中國占了郵遞成本享有補貼的便宜，即是以空運方式寄送廉價商品仍具有成本效益。

對此，歐盟準備祭出的新規，將適用於所有從歐盟以外地區向歐盟客戶運送商品的網購零售商；另一考慮辦法是，不論商品價值多少，都強制平台一律登記並支付增值稅(VAT)。

Temu表示，公司成長並非依賴廉價商品，只要政策公平、符合消費者利益，支持立法機關調整政策。AliExpress和Shein也表示願配合歐盟市場。

除歐盟外，華爾街日報曾指，美國再出手打擊Shein和Temu等中國跨境電商。美國海關及邊境保護局(CBP)近期宣布，暫停六家報關行的「小額豁免清關」資格。而該措施還包括，在美國機場加強對此類包裹檢查，及對報關行提交的電子訊息進行審查。

「小額豁免」是針對平均價值不超過800美元的低價值商品免除關稅，以簡化進口流程，得以加速商品進入美國市場。

美國政府指控上述電商平台利用貿易漏洞取得「不公平獲利」，直接發送給美國消費者的低價值包裹不僅免除關稅，且幾乎不經審查就流入美國市場。

CBP估算，截至去年9月底的財年，超過10億個包裹透過「小額豁免」進入美國，創下歷史新高紀錄，其中大部分來自中國。

另外，報導也提到，Shein和Temu在兩年內迅速擴張，他們從中國出口低價的服裝和居家用品吞噬航空運力，使空運需求和運費推高運費逾兩倍外，更可能導致下半年貨運旺季的艙位緊張。

根據海空運運價分析平台Xeneta的數據，6月下旬從中國南方至美國的空運運費為每公斤5.27美元，是2019年的兩倍多。貨運代理商警告，今年後半年的艙位競爭將非常激烈。

歐盟執行委員會擬提出取消現行150歐元免稅門檻的建議，恐衝擊中國跨境電商，圖為拚...
歐盟執行委員會擬提出取消現行150歐元免稅門檻的建議，恐衝擊中國跨境電商，圖為拚多多旗下Temu。(路透)

歐盟 關稅 電商

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