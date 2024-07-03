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瀋飛官宣殲31新型號 側面雙彈艙 裝備新隱形戰機？

記者林宸誼╱綜合報導
瀋陽飛機工業集團宣傳片中披露的J-31B「鶻鷹」的電腦合成影像。(視頻截圖)
瀋陽飛機工業集團宣傳片中披露的J-31B「鶻鷹」的電腦合成影像。(視頻截圖)

中國瀋陽飛機工業集團上周發布一則宣傳片，在片尾展示一款編號為J31-B(殲31B)隱身戰機的電腦合成影像，側面彈艙配置2枚空對空飛彈。有軍事專家分析，J-31B編號的出現代表距離解放軍裝備該機型為期不遠；但也有分析認為，不排除這僅是瀋飛集團展示對新一代艦載機志在必得的決心。

來源：YouTube

瀋飛集團微信公眾號6月29日發布一則宣傳片，紀念建廠73周年。紀錄片在末尾以電腦合成影像的方式，依次列出集團研製過的戰機型號，包括殲-11、殲-15，以及編號為J-31B、停泊在航艦上的「鶻鷹」隱身戰機。

中國網路軍事頻道博主「天空力量」指出，「J-31B」顯然是「殲-31B」的縮寫。

「鶻鷹」在2014年珠海航展首次公開亮相，廠家編號FC-31，是繼殲20後第二款亮相的中國隱形戰機。

新加坡聯合早報報導，中國空軍專家傅前哨表示，新型裝備的廠家編號與正式編號通常會有所不同，從FC-31到J-31B，代表軍方已經賦予「鶻鷹」正式編號，「相當於『鶻鷹』有了正式戶口，有資格參軍入伍了」。

傅前哨認為，雖然官方尚未就J-31B與J-35的關係作出說明，但兩者肯定都基於FC-31發展而來，且海軍與空軍都有望裝備，在未來與殲20組成中共的第五代機組合。此外，出口型也會有自己的編號。

今年1月，巴基斯坦空軍參謀長西德胡（Zaheer Sidhu）在新型裝備入役儀式上宣布，正推進採購中國J-31戰機的談判，「它將很快成為巴基斯坦空軍的一部分」。殲20隱形戰機也有側彈艙設計，它的設計與F-22斜射式側彈艙不同。

今年2月，J-31戰機在沙烏地阿拉伯舉行的2024世界防務展備受關注，被視為是與美國F-35戰機爭奪中東市場的利器。美媒分析，中東目前只有以色列裝備有F-35，其他中東國家如要有五代機與之抗衡，只有中國最具可能提供。

十年前，「鶻鷹」戰機曾亮相中外航展，彼時代號為殲-31。(取材自政知新媒體)
十年前，「鶻鷹」戰機曾亮相中外航展，彼時代號為殲-31。(取材自政知新媒體)

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