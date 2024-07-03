美欲對中製起重機加稅25% 多港口反對：增1.3億額外成本

據估計，美國港口使用的起重機有80%都是中國的振華重工製造。圖為拜登2年前特地選在振華重工製造的起重機前演講。(路透資料照片)

拜登 政府再提「中國起重機威脅論」，前不久更宣布將對中國製的起重機加徵25%的關稅 ，此舉已引發全美港口的集體反對。外媒引述業內人士警告，拜登的關稅計畫將增加美國港口超過1.3億美元的額外成本，進而導致在與加拿大和墨西哥等北美其他港口的競爭中落入下風。

彭博報導，包括加州、佛羅里達州、南卡羅來納州 、德州和維吉尼亞州等多地港口，上周致函美國貿易代表戴琪，明確指出中國的起重機在美市占率高達80%，且沒有其他可行的替代品，要求拜登政府取消或推遲關稅計畫。

報導指出，信中提到，美國境內有7個港口已經簽約採購至少35台中國製的龍門起重機，以每台1500萬美元的平均價格計算，加稅政策落地將給美國港口營運商帶來1.313億美元的額外成本。

南卡羅來納州港口的負責人梅爾文（Barbara Melvin）表示，東海岸港口正在努力提高與墨西哥和加拿大對手的競爭力，而這項額外成本將導致「到訪貨櫃船的等待時間更長，停留時間也更長」。

加州長灘港的私營碼頭營運商長灘集裝箱碼頭公司（LBCT），更是在一封長達5頁的信中，細數反對美國對中國起重機徵收關稅的理由。該公司主管納夫克（Bryan Naefke）質疑美國貿易代表辦公室「越權」，指沒有權力在四年審查期間對新類別的產品加徵關稅，斥責此舉「魯莽」。

對於拜登欲在本土生產新的港口起重機以替代中國進口的「雄心壯志」，這些港口營運商也不抱有樂觀態度。

美國坦帕灣港口的負責人安德森（Paul Anderson）在一封信表示，美國自己製造的龍門起重機不太可能很快面世，雖然德國和芬蘭也能生產少量此類起重機，但他們的許多零部件也是從中國和俄羅斯採購，這些產品仍將受到關稅新政的限制。

隨著2024年美國選戰打響，美國總統拜登今年2月祭出行政令，宣布未來5年將投入200多億美元用於港口安全，以美國製造的起重機更換全美各地港口的中國製起重機。

這筆資金來自美國2021年通過的總計1兆美元的基礎設施建設法案，將用於支持日本三井物產美國子公司生產起重機。這將是美國30年來首次在境內生產起重機。